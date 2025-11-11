慶豐富財報／第3季每股賺0.71元、由虧轉盈 為近五年同期新高

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布第3季合併財報，受惠窗簾事業營運結構持續精進，加上新台幣兌美元貶值產生業外收益等挹注，稅後純益1.27億元、年增12.9%，較上季轉盈，每股稅後純益0.71元，為近五年同期新高。

慶豐富累計前三季合併營收36.8億元、年減7.3%，稅後純益1.8億元、年減39.3%，每股稅後純益1.01元。

慶豐富第3季營運走高，主要受惠窗簾事業在全渠道通路客戶布局、優化業務銷售組合等綜效，以第3季業務銷售結構來看，窗簾、家紡事業營收比重分別為87%、13%，相較去年同期75%、25%，隨著窗簾事業營運動能放大，挹注整體營運良好表現。

其次，在窗簾事業方面，受惠於線上電商平台與專業市場通路滲透率持續拉升，帶動整體窗簾訂單出貨動能暢旺，同步挹注第3季整體毛利率達26%、營業淨利率11%，皆較上季及去年同期展現良好精進效益。

慶豐富10月合併營收3.83億元，月減9.4%、年減26.7%；累計前十月合併營收40.63億元，年減9.5%。

慶豐富指出，雖然下半年為家紡事業傳統出貨旺季，但受主要客戶調整庫存與關稅政策變動影響，今年以來家紡產品下單拉貨力道相對保守，但在窗簾事業穩健成長態勢下，有效抵銷家紡事業的波動，挹注整體營運隨著多元布局成果，逐漸顯現良好動能。

展望第4季，慶豐富仍精進高附加價值窗簾產品線拓展以及提升供應鏈效率，為因應美國市場客戶供貨需求，公司規劃於年底前完成擴增美國亞特蘭大據點產能，藉此提升美東與美南地區出貨效率，確保供貨即時性與服務品質。

同時，慶豐富也持續推進窗簾產品升級策略，將智能與電動化技術導入新一代產品開發，結合使用者便利性與節能環保設計理念，打造差異化競爭優勢，並持續深化數據化管理，提升整體服務附加價值，有望增添未來營運成長動能。