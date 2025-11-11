長虹財報／前三季EPS 2.24元 決議籌資約30億元

長虹（5534）11日公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總面額為2.5億元，以11日的收盤價75元，並以市價八折概算，籌資規模約當15億元。另外，因應中長期發展之資金需求及調整財務結構，擬發債15億元，合計總籌資規模約30億元。

長虹表示，增資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。另外，實際發行價格待本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依據承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商依當時市場狀況共同議定之。

長虹11日同步公告財報，前三季稅後純益6.51億元，年減17.5％，每股純益（EPS）2.24元；若以前三季財報概算，第3季稅後純益3.71億元，年增12.3％，每股純益1.28元。

長虹指出，今年完工個案主要集中在下半年，其中以「長虹天韻」為主，力拚年底前可以全部交屋入。另外，由於先前有銀行交屋貸款問題，預期會有部分個案遞延到明年。

推案上，長虹今年推出四筆住宅個案、一筆商辦案，包括總銷80億元的北市大直都更案「TOP31」、萬華區「長虹MVP」、林口「長虹天聚」、龜山「長虹擎山」以及林口商辦案「長虹雲創科技」，合計推案量約340億元，其中住宅總銷合計約300億元。

針對明年推案計畫，長虹表示，由於今年以來房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，因此預計明年將不推住宅個案。