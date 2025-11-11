快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

長虹財報／前三季EPS 2.24元 決議籌資約30億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

長虹（5534）11日公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總面額為2.5億元，以11日的收盤價75元，並以市價八折概算，籌資規模約當15億元。另外，因應中長期發展之資金需求及調整財務結構，擬發債15億元，合計總籌資規模約30億元。

長虹表示，增資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。另外，實際發行價格待本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依據承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商依當時市場狀況共同議定之。

長虹11日同步公告財報，前三季稅後純益6.51億元，年減17.5％，每股純益EPS）2.24元；若以前三季財報概算，第3季稅後純益3.71億元，年增12.3％，每股純益1.28元。

長虹指出，今年完工個案主要集中在下半年，其中以「長虹天韻」為主，力拚年底前可以全部交屋入。另外，由於先前有銀行交屋貸款問題，預期會有部分個案遞延到明年。

推案上，長虹今年推出四筆住宅個案、一筆商辦案，包括總銷80億元的北市大直都更案「TOP31」、萬華區「長虹MVP」、林口「長虹天聚」、龜山「長虹擎山」以及林口商辦案「長虹雲創科技」，合計推案量約340億元，其中住宅總銷合計約300億元。

針對明年推案計畫，長虹表示，由於今年以來房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，因此預計明年將不推住宅個案。

長虹 增資 財報 每股純益 EPS
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

星宇航空財報／前三季EPS 0.16元 將迎來假期旅遊旺季

安馳財報／前三季每股純益0.27元 順利轉虧為盈

廣達財報／前三季獲利527億元創同期新高 累計EPS 13.7元

南寶財報／第3季 EPS 4.97元 毛利率、營業利益率創同期新高

相關新聞

雲豹能源第3季轉虧 公司有信心迎接未來高成長的三年

雲豹能源（6869）今（11）日公布第3季合併財報，第3季因受丹妮絲等災損，單季再陷人虧損，每股虧損0.49元；但累計前...

東森財報／前三季EPS 1.42元 較去年同期成長141%

東森（2614）11日召開董事會，通過第3季財報。受惠旗下媒體、寵物、新零售與美妝等多角化轉投資動能齊發，前三季稅後純益...

卜蜂前3季獲利同期新高 2.85億加碼台南農場擴產

雞肉大廠卜蜂公布今年前3季財報，營收為新台幣208.52億元，歸屬於母公司業主23.4億元，年增85.8%，每股純益（E...

八方雲集財報／Q3獲利創單季歷史新高 前三季賺贏去年全年EPS 9.34元

八方雲集（2753）11日董事會通過第3季財報，第3季合併營收達22.02億元，較去年同期成長7.36%，單季稅後純益2...

長虹將辦理現金增資發行新股 發行總面額2.5億元

長虹（5534）11日公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總面額為2.5億元，增資資金用途為償還銀行借款及充實營運...

王品財報／前三季EPS 12.01元 大陸事業群連六季獲利

王品（2727）11日召開董事會，會中通過第3季財報，單季合併營收58.9億元，年增2.36%，季增7.45%；稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。