捷流閥業財報／第3季每股賺1.92元為今年新高 累計EPS 4.09元

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布第3季合併財報，合併營收5.80億元，受惠產業客戶拉貨表現穩定，加上集團持續控管營業成本及費用，稅後純益0.9億元，季增32.3%、年增61.6%，每股稅後純益1.92元，獲利改寫今年單季新高。

捷流前三季合併營收17.17億元、年減2.4%，稅後純益1.87億元、年減32.2%，每股稅後純益4.09元。

捷流也同步公布10月合併營收1.65億元，月減17.6%、年減23.6%；累計前十月合併營收18.82億元、年減4.8%。

捷流指出，受惠於集團擁有多元產業接單能力，關鍵領域的客戶需求維持穩定，加上台灣地區客戶對於工業閥門產品訂單拉貨表現持續保持一定水準，挹注集團整體營運維持良好水準。

捷流表示，集團持續強化技術門檻與製程能力，聚焦高壓、高溫、低洩漏等嚴苛工況所需關鍵技術，有效提升產品附加價值，同時透過自動化與智慧製造升級，提升生產效率與交期彈性，有效因應客戶對品質與交期的高標準要求。

另外，捷流也不斷深化營業成本及費用控管，使第3季毛利率保持32.07%，營業利益率更較去年同期的13.97%，攀升至15.06%表現。

展望第4季，捷流表示，將持續深化與既有客戶的合作關係，並積極拓展潛在應用市場，以擴大產業滲透與提升整體接單規模。