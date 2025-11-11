喬山財報／第3季EPS 2.13元創同期新高 全年獲利有望續創新高

喬山（1736）董事會通過第3季合併財報，第3季合併營收120.40億元、與去年同期持平，稅後純益6.48億元，季增478.5%、年增36.4%，每股稅後純益2.13元，獲利創單季同期新高。展望第4季進入傳統旺季，法人估，全年營收、獲利可望續創新高。

法人指出，喬山主要客戶之一的Planet Fitness，最新公布的財報揭露營運表現亮眼，將上修全年成長預期，喬山可望持續受惠。而隨著歐美主要客戶出貨進入高峰，將為集團營收與獲利再添動能，第4季旺季可期。

喬山前三季合併營收達349.6億元，較去年同期成長14.9%，毛利率51.7%，較去年同期的50.9%增加0.8個百分點，稅後純益10.36億元、年增64.7%，每股稅後純益3.41元，營收、獲利雙創同期新高。

喬山面對美國關稅挑戰，前三季毛利率仍較去年同期提升，顯示產品具備高競爭力，且受惠於全球製造據點的靈活配置，能夠有效提升售價並降低成本。

目前，喬山集團在全球設有六大製造基地，自2019年越南廠啟用後，已逐步將家用健身器材生產移轉至越南，以發揮成本與關稅優勢。越南新廠預計2026年第3季可完全投產，未來將視整體政經環境進一步優化生產配置，強化整體競爭優勢。

喬山指出，集團最大客戶之一的Planet Fitness，於11月初公布2025年第3季財報，營運表現亮眼，單季營收年增13%至3.3億美元，同店銷售成長6.9%，並上修全年成長預期。

Planet Fitness受惠於既有加盟店汰舊換新與新開店鋪設備需求增加。第3季新開設35間俱樂部，全球據點已達2,795家，並持續維持全球成長最快速的健身品牌地位，喬山是主要受惠廠商。

喬山表示，Planet Fitness穩健的展店節奏與設備需求，帶動喬山在美國市場的出貨動能與訂單能見度提升，也顯示全球健身產業的景氣持續擴張。隨著第4季傳統旺季效應發酵，歐美主要客戶出貨進入高峰，將為集團營收與獲利表現再添動能。