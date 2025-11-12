上銀第3季每股賺1.26元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒昨（11）日在法說會中宣布，上銀物流專用機器人預計明年初可以小批量出貨，開始貢獻營收，明年也將推出AI機器人應用的行星式滾珠螺桿等新產品，全力搶攻機器人商機。

針對鴻海科技日將秀出最新AI人形機器人，外界點名上銀也是供應商之一，卓文恒表示，無法評論單一個案，「但確實國內要做機器人的業者，有幾家都有與上銀接洽」。

卓文恒認為，AI人型機器人尚需時間發酵，且只要前段的開發受到影響，代工整合就會延遲，整體AI人型機器人發展速度還不會這麼快。他看好未來兩、三年，包括物流、農業等專用型機器人會穩定發展。

上銀昨天召開法說，並公布第3季合併財報，單季稅後純益4.46億元，季增230.3%、年減32.8%，每股稅後純益1.26元，累計前三季稅後純益10.64億元、年減35.2%，每股稅後純益3.01元。

上銀第3季合併毛利率28.6%，季減1.1個百分點、年減2.1個百分點，第3季營業利益率6.85%，季減1.5個百分點、年減近4個百分點；累計前三季毛利率29.39%，年減1個百分點，前三季營益率7.48%，年減近2.2個百分點。

觀察主要產品占營收應用比重，上銀第3季滾珠螺桿占比21%，線性滑軌占比63%，機器人占比約7%，其他占比約9%。卓文恒表示，半導體相關景氣熱度不墜，明年相關設備訂單持續成長，明年營運可望較今年成長。

