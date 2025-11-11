快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

國產財報／第3季獲利10.23億、年增18.9% EPS 0.87元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北即時報導

混凝土龍頭廠國產（2504）11日公布第3季財報，集團第3季合併營收為55.5億餘元、年增3.39％；稅後淨利10.23億元，季減0.2%、年增18.9%，單季每股稅後益（EPS）0.87元。國產表示，全球AI炙熱發展，帶動全台科技大建廠風潮，台北南港、北士科等區域更點亮台北市的資產風潮，成就公司第3季獲利表現。

國產累計今年前三季的集團營收為167.92億元、年增4.82％，前三季稅後淨利28.86億元、年減20.7%，前三季EPS達2.45元。國產說明，若扣除去年售地業外收入的比較基期因素，今年前三季本業獲利呈現年增10.86％的穩健成長趨勢。

國產日前也公布今年10月合併營收17.72億元，儘管北部地區受到連月雨勢影響混凝土出貨，但營收與去年同期比接近持平，僅衰退0.97%，其中與混凝土相關的本業，10月份國內銷售金額達15.05億元、年增0.29％。累計今年前十月合併營收為185.65億元，年增4.24%。

國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，加上徹底執行獨創的大溯源管理策略，擁有優質砂石與水泥等穩定料源基礎上，進一步提出了「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端混凝土產品策略，與全台同業齊心往建構低碳的全民建築結構安全邁進。

集團10月營收部份，儘管北部地區受到連月雨勢影響混凝土出貨，但受到全台營建需求強勁下，營收與去年同期呈現持平現象，達到17.72億元。而且1到10月累計營收為185.65億元、較去年同期的178.10億元年增達4.24％。

放眼未來的營運發展，面對AI帶旺全台相關產業炙熱發展，國產將迎接科技大建設的營建利多，旗下擁有45萬坪左右土地也可以進行階段性的資產活化進程，如位於南港的大型開發案目前按進度進行開發，預計2027年底左右完工，由於輝達（NVIDIA）研發中心將進駐隔鄰的潤泰玉成大樓，更點亮了國產建材南港大型開發案龐大的潛在開發價值。

無獨有偶，輝達的海外總部也計劃設在北士科，國產在鄰近北士科一到數公里的關渡平原處，也擁有10筆左右、達近2萬坪的土地資產，由於該資產非常鄰近北士科，未來若經政府國土計畫與都市計畫區段徵收之後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值，如此讓國產建材集團除了具備營運優勢外，資產活化更點亮了集團每個階段性的龐大潛在開發價值。

營收 輝達 財報
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

東森財報／前三季EPS 1.42元 較去年同期成長141%

聯友金屬財報／第3季獲利5,504萬元、年增6.8倍 累計EPS 1.75元

星宇航空財報／前三季EPS 0.16元 將迎來假期旅遊旺季

廣達財報／前三季獲利527億元創同期新高 累計EPS 13.7元

相關新聞

東森財報／前三季EPS 1.42元 較去年同期成長141%

東森（2614）11日召開董事會，通過第3季財報。受惠旗下媒體、寵物、新零售與美妝等多角化轉投資動能齊發，前三季稅後純益...

卜蜂前3季獲利同期新高 2.85億加碼台南農場擴產

雞肉大廠卜蜂公布今年前3季財報，營收為新台幣208.52億元，歸屬於母公司業主23.4億元，年增85.8%，每股純益（E...

八方雲集財報／Q3獲利創單季歷史新高 前三季賺贏去年全年EPS 9.34元

八方雲集（2753）11日董事會通過第3季財報，第3季合併營收達22.02億元，較去年同期成長7.36%，單季稅後純益2...

長虹將辦理現金增資發行新股 發行總面額2.5億元

長虹（5534）11日公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總面額為2.5億元，增資資金用途為償還銀行借款及充實營運...

王品財報／前三季EPS 12.01元 大陸事業群連六季獲利

王品（2727）11日召開董事會，會中通過第3季財報，單季合併營收58.9億元，年增2.36%，季增7.45%；稅後純益...

星宇航空財報／前三季EPS 0.16元 將迎來假期旅遊旺季

星宇航空（2646）11日董事會通過第3季財報。公司表示，因第3季客運市場受到對等關稅不確定、日本大地震謠言，以及新機陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。