東森財報／前三季獲利4.64億元 每股賺1.42元

東森（2614）11日公布第3季合併財報，受惠旗下媒體、寵物、新零售與美妝等多角化轉投資動能齊發，前三季稅後純益4.64億元，每股純益（EPS）1.42元。

東森近年積極強化轉投資效益，已逐漸擺脫傳統貿易及倉儲的單一結構，轉向以新媒體多元布局與新零售會員服務平台為核心的綜合型獲利商模。

東森表示，東森新媒體前三季營運顯著改善，結束連續四年虧損並於第3季轉虧為盈；全年可望接近損平，預估明年全年可望獲利並挹注東森國際轉投資收益。

東森國際旗下貿易事業部的東森寵物雲為寵物實體通路品牌，目前門市規模達116家，並與擁有18家院所的慈愛動物醫院合作，結合醫療、商品與數據服務。東森寵物雲在AI與數位化整合下營運體質大幅轉強、虧損明顯收斂，預計明年全面轉盈，並透過AI提供寵物飼主更即時的健康照護與生活服務。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面展現穩健經營成果，受惠於組織調整、AI導入與行銷優化，營運表現穩健。展望未來，東森購物將加速線上線下融合，發展商場新通路，推動全通路（OMO）零售模式，東森購物今年前三季營業利益率達14%，法人預估全年EPS將超過13元。

東森國際旗下之國際美妝生技公司自然美生物科技有限公司，積極推動兩岸市場策略聯動。台灣自然美聚焦異業結盟與分潤合作，鎖定高成效、低投入之通路模式；上海自然美則以AI科技導入為核心，推出高端儀器專案「白月光」與「牛奶光」，結合核心產品組合，推動「AI科美」新模式，由於大陸加盟店規模已逾1,700家，法人預估自然美114年亦將轉虧為盈。

除既有事業穩健成長外，市場關注的林口A9「東林資產」開發案預計明年第1季取得使用執照；上述不動產資產活化案未來將挹注穩定租金與管理收益，成為東森國際長期現金流來源。