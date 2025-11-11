聯友金屬財報／第3季獲利5,504萬元、年增6.8倍 累計EPS 1.75元

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）11日公布第3季財報，營收為3.67億元，稅後淨利5,504萬元，EPS 1.25元，較去年同期分別成長28%、680%與635%。

聯友第3季營收獲利表現亮眼，主要受惠鎢酸鈉出貨價較去年同期成長近一倍，加上高值化的電池級硫酸鈷銷售佔營收約20%，推升第3季毛利率達29%，較去年同期成長21個百分點。以目前全球鎢、鈷金屬供需吃緊狀況來看，第4季營運可望持續走強。

聯友表示，目前國際鎢金屬市場供需吃緊的原因在於，今年初開始中國大陸對鎢金屬出口實施嚴格管制，並縮減鎢礦開採配額6.85%，加上老礦品位下降與環保監管趨嚴，導致全球供應短缺，由於大陸占全球逾八成鎢精礦產量，其政策變動對全球鎢金屬供給影響深遠。

而在需求端方面，隨光伏矽晶切割用鎢絲滲透率由2024年20%升至2025年40%，全球需求預估超4,500噸；鋰電池正極添加鎢以提升能量密度，2025年消費量達1500噸，年增率達22%；核電廠發展加速推升高性能鎢合金與高熵合金需求，中國大陸市場年需求量逾萬噸；加上軍工、電力建設、無人機結構件與全球戰略儲備需求激增，亦助長鎢金屬相關產品價格新一波的漲勢。

硫酸鈷方面，全球最大鈷出口國剛果自今年2月起實施出口禁令，雖於10月15日解除，但改為出口配額制，今年解除禁令後僅允許出口約1.8萬噸的鈷金屬，2026與2027年年度配額為9.66萬噸，其中10%將保留給國家戰略項目，遠低於2024年全球使用量23.7萬噸，供應明顯緊縮，預期將持續推升硫酸鈷等相關產品價格上漲趨勢。

聯友金屬對第4季展望持樂觀審慎態度。除了鎢、鈷金屬供需吃緊有利出貨價格外，公司並規劃第4季起推出更高值化的金屬鈷粉產品，供應給下游硬質合金製造商。目前金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證，預估第4季首批出貨量約10-15噸規模。由於金屬鈷粉需具備高純度與穩定性，技術門檻高，產品毛利率亦較高，預估隨金屬鈷粉量產銷售，將成為公司營運成長的另一重要支柱。