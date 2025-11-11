裕民財報／第3季獲利14.52億元 前三季EPS 2.76元

裕民航運（2606）第3季合併營收42.94億元，季增18.7%，年減3.9%，毛利率為35.3%，稅後純益14.52億元，季增123.8%，年減6.7%，EPS 1.72元。累計前三季合併營收為113.44億元，年減9.1%，毛利率為26.4%，稅後純益23.28億元，年減38%，EPS 2.76元。

第3季全球鐵礦石供需同步回升。巴西淡水河谷（VALE）出貨量達8,600萬公噸，年增5%，季增11%。澳洲維持穩定供應，南非出口受物流改善而回升。三大出口國出貨量合計年增約3.5%。部分中國大陸鋼廠提前補庫存，並增加自巴西進口，推升長航程運輸需求。

煤炭貿易相對疲弱，受氣候溫和及再生能源發電增加影響，煤電需求下降，中國大陸進口量年減約7.6%。穀物市場延續成長動能，受惠於巴西與美國豐收，全球貿易量年增約10.5%。巴西黃豆出口創歷史新高，約九成流向大陸，顯示大陸需求仍為推動全球穀物貿易的主要動能。澳洲在去年乾旱後產量回升，出口於第3季顯著增加，成為支撐市場的重要力量。

鋁土礦貿易表現亮眼，幾內亞出口達3,480萬噸，年增30%，拉動海岬型船舶需求。今年鋁土礦已超越煤炭，成為海岬型船舶的第二大貨種，顯示西非至中國大陸長水路貿易的重要性。

Clarksons估計2025年散裝船運力僅增3.0%，新船訂單比率僅10.9%，處於歷史低檔，加上主要造船廠塢檔有限，新船造價維持高檔，今年第3季散裝船新船合約較去年同期減少69%，平均交船期長達3.85年，顯示中期供給成長有限，有助支撐運價。

裕民航運表示，第3季波羅的海指數（BDI）平均1,978點，較上一季成長35%，顯示市場動能呈現正向發展。裕民在第3季持續展現穩健營運與財務績效，積極優化船隊效能，於超大型礦砂船（VLOC）安裝旋筒風帆，降低碳排放、提升效率並創造長期價值。展望後市，西非西芒度（Simandou）鐵礦開發進展順利，預計11月啟動首批出貨，並於30個月內達到年產1億2千萬噸的產能，其長水路運距將帶動海岬型船舶運輸需求；中美領導人會後中國大陸重新開放進口美國大豆，預期將帶動美灣至大陸穀物貿易需求，進一步支撐巴拿馬型船運價與散裝市場動能。

裕民目前持有新造船訂單共13艘，包括6艘極限靈便型、4艘海岬型、2艘合資風電運維母船及1艘合資LNG船，將自2026年起陸續交付，持續優化節能船隊與多元業務佈局。