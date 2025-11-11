快訊

八方雲集財報／Q3獲利創單季歷史新高 前三季賺贏去年全年EPS 9.34元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集美國第13家門市位於北加州矽谷灣區聖塔克拉拉11月中正式營運。八方雲集／提供
八方雲集美國第13家門市位於北加州矽谷灣區聖塔克拉拉11月中正式營運。八方雲集／提供

八方雲集（2753）11日董事會通過第3季財報，第3季合併營收達22.02億元，較去年同期成長7.36%，單季稅後純益2.35億元、年增 62.07%，創單季歷史新高，每股純益3.53元；累計前三季合併營收達64.88億元，較去年同期成長10.12%，稅後純益6.23億元，年增41.27%，前三季累計每股純益為9.34元。

八方雲集表示，第3季獲利締造新猷主要受惠於台灣市場持續執行「汰弱留強」展店策略，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌店數對比去年同期淨成長39家，多店網絡效益顯現；同時美國市場展店布局穩健推進，帶動整體營運表現持續成長，截至10月底，集團全球總店數達1,386家，其中台灣1,296家、香港78家、美國12家。

八方雲集前三季獲利已超越去年全年表現，主因在於台灣市場經營體質已達「穩定成長＋規模經濟」的成熟階段，隨著雙品牌門市網絡擴大、中央廚房及供應鏈稼動率提升，使毛利與營業效率同步改善；同時，集團近年持續優化門市坪效、點餐動線設計及組織訓練制度，讓單店獲利結構更加健康，也可在景氣波動中維持高營運韌性。

台灣餐飲內需市場自今年第2季以來回溫明顯，受惠於家庭外食增加、通勤族用餐需求提升，以及主食類消費需求具備高度剛性特性，八方雲集鍋貼、水餃、牛肉麵等品類均為高頻次回購商品，來客數與客單價皆保持穩定水準，搭配梁社漢排骨品牌推出番茄牛三寶等創新新品，有效促進組合銷售、提升門市整體銷售效率，進一步強化獲利體質。

在海外市場方面，八方雲集今年已完成美國加州與德州的雙核心布局架構，第13家美國門市選址於北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara），已於11月展開試營運，並將於11 月中旬正式開幕。聖塔克拉拉為全球科技企業總部與跨國工程人才高度聚集的區域，當地居民外食頻率高、餐飲消費力強，門市在試營運期間即獲得熱烈迴響，顯示正宗台灣味在當地具有高度市場接受度。

八方雲集表示，近年台灣科技供應鏈在全球產業中扮演關鍵角色，台灣企業形象持續提升，使「來自台灣」成為具有信任感與專業性的品牌標誌，進一步帶動台灣美食文化在美國科技聚落中快速累積認知與口碑，這次在北加州矽谷灣區的布局，展現出「正宗台式美味」的標準化供應鏈與餐飲服務模型，正好吻合矽谷區域消費者對快速、可靠且具文化特色餐飲的需求。

展望未來，集團將以加州成熟市場動能 × 德州新興科技聚落成長作為兩大核心，持續推動供應鏈在地化、門市標準化與成本結構優化，構建適合美國市場的營運與供應鏈模式，並逐步複製拓展至其他州別。

同時，八方雲集今年首度跨足線上電商平台，將實體門市的經典產品延伸至線上通路，特別推出超高人氣的「梁社漢金牌牛肉麵」系列，包括紅燒、清燉、麻辣三種口味，於 momo 購物網上架販售，並搭配雙11、雙12等檔期活動，開拓全新銷售管道，形塑新的成長曲線。

