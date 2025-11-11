長虹將辦理現金增資發行新股 發行總面額2.5億元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
長虹建設董事長李文造。記者游智文／攝影
長虹（5534）11日公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總面額為2.5億元，增資資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。

另，實際發行價格待本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依據承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商依當時市場狀況共同議定之。

長虹今年推出四筆住宅個案、一筆商辦案，包括總銷80億元的北市大直都更案「TOP31」、萬華區「長虹MVP」、林口「長虹天聚」、龜山「長虹擎山」以及林口商辦案「長虹雲創科技」，合計推案量約340億元，其中住宅總銷合計約300億元。

針對明年推案計劃，長虹表示，由於今年以來房市景氣差，成交速度明顯放緩，預期第4季到明年市況仍會低迷，因此預計明年將不推住宅個案。

長虹 增資 房市
