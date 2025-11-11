卜蜂前3季獲利同期新高 2.85億加碼台南農場擴產

快訊

中央社／ 台北11日電
國內雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾。圖／本報系資料照片
雞肉大廠卜蜂公布今年前3季財報，營收為新台幣208.52億元，歸屬於母公司業主23.4億元，年增85.8%，每股純益EPS）為7.94元，獲利和EPS皆創同期新高；卜蜂表示，受惠於今年豬價行情持續維持高檔，加工肉品業績亮眼，都是獲利動能。

卜蜂今天向中央社記者表示，豬價今年行情不錯，每公斤約在90至98元的高檔，有段時間甚至曾破100元；雞價雖然走勢平平，加工肉品銷售仍繳出亮眼成績，挹注營運表現。

此外，卜蜂今天也公告，向子公司瑞福食品取得台南市學甲區學甲段共10筆土地及建物等不動產，交易總金額為2.85億元；卜蜂指出，配合營運發展，須增購農場，由於瑞福食品的農場地點優良，能擴增產能，因此購買農場土地及建物。

卜蜂向中央社記者表示，未來將視營運規劃飼養蛋雞或白肉雞，目前尚未確定。

展望第4季，卜蜂表示，適逢肉品傳統旺季，加上豬肉近期已可屠宰，公司將衝刺第4季營運；而卜蜂投資的桃園肉品分切廠，待消防與使用執照核發後將可試營運，預計2026年第1季前投入營運，卜蜂看好分切廠未來帶來的營運貢獻。

卜蜂 豬價 EPS 每股純益
