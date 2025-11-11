王品財報／前三季EPS 12.01元 大陸事業群連六季獲利

王品（2727）11日召開董事會，會中通過第3季財報，單季合併營收58.9億元，年增2.36%，季增7.45%；稅後純益3.4億元，年減5.56%，EPS為4.13元。其中，大陸事業群已連續六季獲利，且高於餐飲同業平均營收成長幅度。

王品累計前三季合併營收173.2億，年增3.3%，稅後淨利9.95億元，年減2.73%，EPS為12.01元，確定連續三年賺超過一個股本。

在展店方面，王品集團加速展店腳步，第4季預計新增近10間新門市，包含10月在高雄夢時代開出全台最大間的肉次方，原燒與和牛涮進駐竹北光明商圈，11月的石二鍋桃園經國店與高雄小港漢民店。法人預估，第4季台灣普發現金萬元，可望提升消費意願，有助帶動營收增長。

王品集團也首度在各大電商平台推出全品牌可用的「通用即享券」，買888元可現抵1,000元，自10月1日開賣至今已售出逾4萬份。「12mini 快煮鍋」和三燒肉「肉次方 燒肉放題」、「原燒 日式燒肉」及「金咕 韓式原塊烤肉」分別與日韓人氣IP聯名，分別推出聯名鍋物、周邊贈品和抽獎活動，分別為品牌增加逾2成營收。

第4季同為鍋物強勢大檔，王品旗下7大火鍋品牌「青花驕 麻辣鍋」、「和牛涮」、「聚 日式鍋物」、「向辣 麻辣鍋」、「尬鍋」、「石二鍋」和「12mini 快煮鍋」將迎來吃鍋潮。因應冬夜嗑鍋需求，「和牛涮」延長營業時間、拉長涮肉戰線，即日起至12月31日，周一到周四、 晚上9點後到店可一路涮到凌晨2點，用餐時間從2小時變5小時，僅高雄夢時代店、頭份尚順店不適用。