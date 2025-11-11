快訊

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰颱風逼近 明停班課資訊一覽

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

王品財報／前三季EPS 12.01元 大陸事業群連六季獲利

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品可望連續三年賺超過一個股本。王品／提供
王品可望連續三年賺超過一個股本。王品／提供

王品（2727）11日召開董事會，會中通過第3季財報，單季合併營收58.9億元，年增2.36%，季增7.45%；稅後純益3.4億元，年減5.56%，EPS為4.13元。其中，大陸事業群已連續六季獲利，且高於餐飲同業平均營收成長幅度。

王品累計前三季合併營收173.2億，年增3.3%，稅後淨利9.95億元，年減2.73%，EPS為12.01元，確定連續三年賺超過一個股本。

在展店方面，王品集團加速展店腳步，第4季預計新增近10間新門市，包含10月在高雄夢時代開出全台最大間的肉次方，原燒與和牛涮進駐竹北光明商圈，11月的石二鍋桃園經國店與高雄小港漢民店。法人預估，第4季台灣普發現金萬元，可望提升消費意願，有助帶動營收增長。

王品集團也首度在各大電商平台推出全品牌可用的「通用即享券」，買888元可現抵1,000元，自10月1日開賣至今已售出逾4萬份。「12mini 快煮鍋」和三燒肉「肉次方 燒肉放題」、「原燒 日式燒肉」及「金咕 韓式原塊烤肉」分別與日韓人氣IP聯名，分別推出聯名鍋物、周邊贈品和抽獎活動，分別為品牌增加逾2成營收。

第4季同為鍋物強勢大檔，王品旗下7大火鍋品牌「青花驕 麻辣鍋」、「和牛涮」、「聚 日式鍋物」、「向辣 麻辣鍋」、「尬鍋」、「石二鍋」和「12mini 快煮鍋」將迎來吃鍋潮。因應冬夜嗑鍋需求，「和牛涮」延長營業時間、拉長涮肉戰線，即日起至12月31日，周一到周四、 晚上9點後到店可一路涮到凌晨2點，用餐時間從2小時變5小時，僅高雄夢時代店、頭份尚順店不適用。

王品集團 營收 EPS 火鍋 烤肉 餐飲 財報
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

廣達財報／前三季獲利527億元創同期新高 累計EPS 13.7元

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

南寶財報／第3季 EPS 4.97元 毛利率、營業利益率創同期新高

西班牙國王睽違18年再訪陸 雙方將簽訂農產品與文化領域協定

相關新聞

八方雲集財報／Q3獲利創單季歷史新高 前三季賺贏去年全年EPS 9.34元

八方雲集（2753）11日董事會通過第3季財報，第3季合併營收達22.02億元，較去年同期成長7.36%，單季稅後純益2...

長虹將辦理現金增資發行新股 發行總面額2.5億元

長虹（5534）11日公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總面額為2.5億元，增資資金用途為償還銀行借款及充實營運...

王品財報／前三季EPS 12.01元 大陸事業群連六季獲利

王品（2727）11日召開董事會，會中通過第3季財報，單季合併營收58.9億元，年增2.36%，季增7.45%；稅後純益...

星宇航空財報／前三季EPS 0.16元 將迎來假期旅遊旺季

星宇航空（2646）11日董事會通過第3季財報。公司表示，因第3季客運市場受到對等關稅不確定、日本大地震謠言，以及新機陸...

長榮航財報／第3季EPS 1.09元 航空貨運受惠AI伺服器出貨暢旺

長榮航（2618）11日董事會通過第3季合併總營收524.35億元，較去年同期減少8.3%；合併本期淨利為63.23億元...

萬海財報／第3季EPS 4.15元、前三季7.64元 將進入傳統旺季

萬海航運（2615）航運11日董事會通過2025年度第3季度財報，第3季單季稅後淨利116.39億元、年減36.8%，E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。