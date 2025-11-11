線纜廠大山發威！前三季EPS 3.34元 創同期新高

線纜廠大山（1615）發威，單季、前三季獲利均創同期新高。大山11日公告，今年前三季稅後純益6.57億元，年增17.5％，每股純益（EPS）3.34元；若以前三季財報推估，第3季稅後純益2.31億元，年增8.1%，每股純益1.06元。

大山表示，受惠台電強韌電網計畫，以及基礎建設推升建築用線，今年以來穩定出貨線纜訂單，加上銅價上漲，成本管控得宜下，推升單季、前三季獲利來到同期新高。

法人指出，線纜業受惠市場需求強勁、銅價上漲兩大利多，多數營運表現穩健，其中大山因業態相對單純，且在電線電纜上透過有效的成本管理，維持較高的利潤率，今年全年獲利有望挑戰歷史新高，並繼續穩坐線纜業中的「獲利王」。

大山目前在手訂單維持滿檔狀態，今年台電釋出的百億大單中，大山也拿下69kV及161kV交連PE電纜約20億元的訂單量。大山表示，台電強韌電網計畫政府力拚提早四年、在2028年完成，都讓25kV~161kV高壓電纜市場擴大。

此外，除了台電強韌電網計畫，大山表示，近年都更及危老重建等公共建設，推升建築用線，加上AI科技發展增加用電需求，亦有拉高了對電線電纜的需求，將抓準商機，積極取得相關訂單。