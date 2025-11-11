萬海財報／第3季EPS 4.15元、前三季7.64元 將進入傳統旺季

萬海航運（2615）航運11日董事會通過2025年度第3季度財報，第3季單季稅後淨利116.39億元、年減36.8%，EPS為4.15元，季增3.77元；累計至第3季合併營收1,069.72億元，年減11.06%，營業淨利新台幣268.92億元，年減28.25%；稅後淨利214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。

萬海表示，今年前三季全球海運市場受到美國關稅及地緣政治等多重挑戰，導致公司營收與淨利較去年同期減少。然而，公司憑藉優異的成本控制與靈活應對，展現良好韌性，仍繳出EPS 7.64元的亮眼成績，且第3季單季營收與營業淨利皆較第2季成長。

根據專業研調機構Alphaliner最新報告，2025年運力供給預計增長6.8%，貨櫃船租船市場整體維持強勁且租金仍處於高位，新船交付活躍，拆船活動低迷，顯示市場信心仍強。主要港口如上海、新加坡吞吐量持續成長，燃油價格下滑亦有助船公司降低營運成本。

Drewry報告則指出，2025年全球貿易需求預計預估成長4.7%，但運力供給增速達6.9%。然而預測的2026年全球運力供給增速將顯著放緩至2.2%，全球貿易需求預計成長約1.3%。雖然全球經濟仍面臨挑戰與不確定性，但供需差距縮小有望帶動市場逐步回穩，為航運業提供更具支撐性的環境。

展望2025年第4季，亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的中美兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對大陸10%的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者而言皆為利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，並促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。公司將持續與客戶保持密切聯繫，掌握出貨與供應鏈變化，並依市場需求調整船舶布局及開闢新航線。

公司2025年三艘1.3萬TEU新造船舶已投入營運，並將持續優化船舶運行效率，目前船隊中已有41艘船舶具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，以符合ESG節能減排要求並提升營運競爭力。2026年至2030年，公司將接收訂造的30艘新造船，其中包括7,000 TEU 2艘、8,700 TEU 16艘，以及1.6萬TEU大型船舶12艘，未來新增運力將達34.5萬TEU。