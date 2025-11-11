一次性認列大陸減損 美食-KY第三季每股虧6.06元
美食-KY公告年第三季財務報告，由於由於超過八成業務來自海外市場，隨著新台幣今年前三季累計對美元升值逾7%，帳面上的營收被壓縮，第三季營收43.2億元，年減8.7%，加上一次性認列大陸減損費用超過10億元，單季每股虧損6.06元。
美食-KY表示，若排除匯率影響，用當地貨幣分析美食-KY台灣、大陸、美國等三個主要市場的營收表現，美國繳出雙位數的強勢年增，台灣也邁入連續第四季正成長；大陸市場則受到內捲嚴重以及內需偏弱影響，衰退2成。
美食-KY表示，董事會先前公告啟動大陸市場營運調整，結束當地多個虧損區域的門市經營，儘管明年的合併營收來源將因此短少，但大陸事業有機會擺脫連續四年的虧損，整體公司的獲利結構反而將明顯改善。
美食-KY表示，第三季的財報表現已看到大規模調整的一次性影響，包含年底前預計關閉的獲利不佳門市、中央廚房而導致的減損費用，認列合計超過10億元的一次性損失，導致單季每股虧損6.06元，前三季累計每股虧損4.23元。
