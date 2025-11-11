LINE Pay財報／第3季營收、毛利創新高 前三季每股純益6.06元
LINE Pay（7722）11日公布第3季財報，營收、毛利雙雙創歷史新高，表現亮眼隨著進入年底聚餐消費旺季、跨境業務持續推進，整體交易量有望持續穩健成長，帶動營運表現。
LINE Pay單季營收突破20億元、創下歷史新高，較去年同期成長逾26%，每股稅後純益2.65元；前三季累計營收達56.9億元，年增25.7%，已接近2024年全年營收，前三季每股純益6.06元，全年表現可望優於去年水準。
第3季毛利達6.6億元，較去年同期成長超過34%，同樣創下歷史新高；前三季毛利達19億元，年增35.7%，已達2024全年毛利的96%，持續展現穩健獲利體質。費用方面，持續投入跨境業務推廣，深化海外市場滲透與合作夥伴行銷；研發費用則因電子支付服務開發進入後期、相關投入呈下降趨勢，整體營運效率持續改善。
