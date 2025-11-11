安馳財報／前三季每股純益0.27元 順利轉虧為盈
半導體通路商安馳（3528）於11日公告，第3季每股純益為1.58元，前三季每股純益為0.27元，順利轉虧為盈。
安馳上半年受新台幣升值影響，產生匯兌損失並侵蝕獲利。不過其第3季營收為24.71億元，季增30.1％，年增79.9％；稅後淨利1.05億元，優於前一季的虧損局面，也較去年同期成長75.1％，每股純益為1.58元。
受惠於AI伺服器相關訂單增加，以及代理線產品組合調整，安馳累計前三季營收60.96億元，年增54.4％，稅後淨利1,790萬元，每股純益0.27元，前三季順利轉盈。
安馳表示，AI伺服器與CoWoS先進封裝應用需求持續攀高，帶動半導體測試設備、工控及自動化測試等訂單成長；伺服器電源、水冷散熱、BBU等高階應用市場需求穩健，推升ADI、超微等主要代理線營收貢獻。而資料中心、網通與高速運算應用帶動高功率電源需求上升，進一步挹注安森美與Mini-Circuits代理線的業績表現。
