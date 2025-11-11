快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

安馳財報／前三季每股純益0.27元 順利轉虧為盈

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商安馳（3528）於11日公告，第3季每股純益為1.58元，前三季每股純益為0.27元，順利轉虧為盈。

安馳上半年受新台幣升值影響，產生匯兌損失並侵蝕獲利。不過其第3季營收為24.71億元，季增30.1％，年增79.9％；稅後淨利1.05億元，優於前一季的虧損局面，也較去年同期成長75.1％，每股純益為1.58元。

受惠於AI伺服器相關訂單增加，以及代理線產品組合調整，安馳累計前三季營收60.96億元，年增54.4％，稅後淨利1,790萬元，每股純益0.27元，前三季順利轉盈。

安馳表示，AI伺服器與CoWoS先進封裝應用需求持續攀高，帶動半導體測試設備、工控及自動化測試等訂單成長；伺服器電源、水冷散熱、BBU等高階應用市場需求穩健，推升ADI、超微等主要代理線營收貢獻。而資料中心、網通與高速運算應用帶動高功率電源需求上升，進一步挹注安森美與Mini-Circuits代理線的業績表現。

安馳 每股純益 營收
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

台達電液冷產品 扮營運主引擎

台達電、華城 四檔亮

建準、奇鋐 挑偏價外

相關新聞

長榮航財報／第3季EPS 1.09元 航空貨運受惠AI伺服器出貨暢旺

長榮航（2618）11日董事會通過第3季合併總營收524.35億元，較去年同期減少8.3%；合併本期淨利為63.23億元...

萬海財報／第3季EPS 4.15元、前三季7.64元 將進入傳統旺季

萬海航運（2615）航運11日董事會通過2025年度第3季度財報，第3季單季稅後淨利116.39億元、年減36.8%，E...

一次性認列大陸減損 美食-KY第三季每股虧6.06元

美食-KY公告年第三季財務報告，由於由於超過八成業務來自海外市場，隨著新台幣今年前三季累計對美元升值逾7%，帳面上的營收...

LINE Pay財報／第3季營收、毛利創新高 前三季每股純益6.06元

LINE Pay（7722）11日公布第3季財報，營收、毛利雙雙創歷史新高，表現亮眼隨著進入年底聚餐消費旺季、跨境業務持...

航空三雄10月營收高飛 Q4步入貨運旺季 好景可望續攤

航空業10月營收寫佳績。華航、長榮航與星宇航空10月營收在三連假帶動下，同步創歷年同期新高紀錄，三家公司均認為，10月因...

台驊前十月績減17%

台驊控股昨（10）日公布10月合併營收14.89億元，月減1.02%，年減30.39%；累計今年前十月合併營收175.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。