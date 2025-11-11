美食財報／第3季每股大虧6.06元 大規模調整布局所致

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）11日公告第3季財報，因一次性大規模調整中國大陸布局，包含年底前預計關閉的獲利不佳門市／中央廚房而導致的減損費用，認列合計超過10億元的一次性損失，導致單季每股虧損6.06元，前三季累計每股虧損4.23元。

美食公告前三季財報，累計前三季營收137.77億元，稅後淨損7.61億元，每股稅後淨損4.23元。據悉，85度C今年截至上半年門市還有441店，到9月底僅剩下不到400店，單季關閉了近50家店，公司並持續加大閉店力道，預計到年底將不到270家店，等於第4季將關閉約130家店，並撤出華北、西南等中國大陸市場。雖然美食閉店主要集中在今年第4季，但主要損失皆在第3季提列，第3季應會是今年損益表現的谷底。

法人預期，儘管明年的合併營收來源將因此短少，但大陸事業有機會擺脫連續四年的虧損，美食整體公司的獲利結構反而將明顯改善。第3季的財報表現則已看到大規模調整的一次性影響，包含年底前預計關閉的獲利不佳門市／中央廚房而導致的減損費用，認列合計超過10億元的一次性損失，導致單季每股虧損6.06元，前三季累計每股虧損4.23元。

美食由於超過八成業務來自海外市場，隨著新台幣今年前三季累計對美元升值逾7%，帳面上的營收被壓縮，第3季來到43.2億元，年減8.7%。法人指出，若排除匯率影響、用當地貨幣分析美食三個主要市場的營收表現，美國繳出雙位數的強勢年增，台灣也邁入連續第4季正成長；大陸市場則受到內捲嚴重以及內需偏弱影響，衰退兩成。

