中租法說會／聚焦中國大陸市場 維持穩定配息策略

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

中租-KY（5871）11日舉行2025年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並針對未來股利政策進行說明。本次法說會特別聚焦中國大陸營運動態，因應外部營運環境不確定，整體信用資產成長放緩。中租控股表示，中國大陸新增延滯金額見穩定跡象，東協地區資產品質改善推動獲利成長。

針對中國大陸市場，中租控股指出，今年新增承作案件資產品質已較去年同期顯著改善，第3季新增延滯金額與上一季持平，預期信用損失提列仍高於去年同期，但已顯示改善趨勢。

法人關心的財政政策面，中租控股說明，由於中國大陸自11月起暫停部分融資租賃行業集體退稅計畫，明年相關退稅收入將減少約三分之一，但整體財政支持政策未有重大變動，公司將持續密切觀察市場發展，以維持資產品質穩定。

對於股利政策，陳鳳龍表示，將依據穩健的財務表現與資產品質改善情況，維持穩定配息策略，儘管中國大陸及部分市場短期面臨挑戰，但在資產品質趨於穩定的前提下，仍將努力提供股東合理回報，以配發率40~50%間進行調整。

此外，台灣市場雖面臨二手車業務比重下降帶來的放款收益率調整壓力，但公司透過多元業務布局，包括衛星企業海外付款及太陽能業務，維持整體營收穩健。第三季台灣市場太陽能資產達601.58億元新台幣，年增5%，營收占比約15%，在極端天候下仍展現穩健成長。

中租控股累計前九月合併稅後純益為150.3億元，年減18%，累計EPS為8.45元。其中東協地區獲利大幅成長，成為獲利主要支柱。

以營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長-3%, -36%及47%。若以今年第3季每股稅後純益與第2季相較，每股稅後純益季增3%。

累計前九月營收734.2億元，年減5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-11%及4%。

中租 營收 法說會 EPS
