台塑四寶、台聚集團領軍強攻 帶領塑化股大漲逾3%

塑膠股11日成傳產股強勢指標，盤中表現火熱，多檔個股漲逾3%，主要由台塑四寶、台聚集團領軍大漲。台塑集團上周末舉行運動會，引發市場期待集團轉型計畫進展，另近日油價回升等題材也帶旺包括亞聚（1308）、台聚（1304）等強攻表現。

塑膠工業類股相關指數盤中大漲3%左右。台塑四寶漲勢強勁，南亞（1303）漲幅一度超過6%，成交量飆破十萬張；台化（1326）盤中漲破7％，台塑（1301）盤中漲逾4%，屬油電燃氣類股的台塑化（6505）也一度漲近5%，四寶成交量都達上萬張。屬台聚集團成員的亞聚、台聚，盤中一度漲3%左右，成交量也都破千張。聯成（1313）也漲4％左右。

台塑集團在8日舉行運動會，新任總裁吳嘉昭提及未來展望及轉型進度，表示四大公司目前提報轉型案共107件，預估至2030年將帶來381億元利益；並強調電子材料將進一步貢獻集團業績。吳嘉昭表示，第4季因淡季影響，表現表現仍不確定，明年展望應會較佳，整體應著重獲利而非營收，並強調電子材料業務將發揮更大功能，對集團貢獻顯著。

台塑四寶近日公告10月營收，四家公司10月合計營收約1,008.49億元，月減9.8%、年減8.9%，四公司各別營收，也呈年、月雙減；台塑集團表示，中國大陸石化業新產能繼續投產，低價產品削價競爭，持續拖累市場行情。不過，集團成員中，南亞、台塑化獲利看俏，南亞受惠IC載板等高階電子材料營收增加，塑膠加工產品維持穩定，轉投資的南亞科（2408）與台塑化本季均轉虧為盈，第3季稅後純益達32.6億元，每股純益0.41元，寫近八季新高。

台塑化第3季也轉虧為盈，法人表示，明年受到OPEC+增產等影響、歐美老舊煉油廠關廠、中國大陸反內捲政策淘汰老舊產能等因素，成品油需求穩健，有望維繫煉油利差。