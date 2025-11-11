快訊

股神巴菲特告別信！宣布卸任後將「逐漸沉寂」親曝4.6兆元財產去向

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

自行車雙雄公布10月業績 巨大、美利達營收續減

中央社／ 台北10日電

自行車雙雄巨大集團今天公布10月合併營收新台幣45.66億元，年減6%，若排除台幣匯率升值影響則年減4%。前10月累計合併營收525.28億元，年減16%。

美利達今天公布10月合併營收16.74億元，年減16%；1至10月合併營收234.81億元，年減9%。

巨大說明，自有品牌業務隨歐洲市場需求逐步回穩，10月營收接近去年同期水準，英國與德國地區尤為亮眼，反映當地經濟逐漸復甦。美國市場則受總體經濟影響，消費動能仍顯保守，營收較去年同期下滑。中國市場因去年同期基期較高，營收仍呈年減，但隨冬季來臨，衰退幅度已逐漸收斂。

美利達統計，台灣廠10月出貨2萬7915台，年減9%；台灣廠10月營收13.66億元，年減10%；台灣廠1至10月累計出貨30萬5153台，年減2%；台灣廠1至10月累計營收162.87億元，年增11%。

美利達說明，10月合併出貨5萬6040台，年減15%；1至10月合併出貨93萬8593台，年減29%。

營收 台幣匯率

延伸閱讀

特斯拉10月在中國銷量降至3年新低 市占率剩3.2%

受惠資本市場上揚 13家金控10月獲利較去年翻倍

10月受3連假挹注 餐飲、飯店營收告捷

榮剛營收／10月9.3億元、年減7% 第4季接單穩健前行

相關新聞

航空三雄10月營收高飛 Q4步入貨運旺季 好景可望續攤

航空業10月營收寫佳績。華航、長榮航與星宇航空10月營收在三連假帶動下，同步創歷年同期新高紀錄，三家公司均認為，10月因...

台驊前十月績減17%

台驊控股昨（10）日公布10月合併營收14.89億元，月減1.02%，年減30.39%；累計今年前十月合併營收175.3...

中租單月每股賺0.94元

中租控股昨（10）日公告10月自結合併稅後純益為16億元，月增17%，每股純益（EPS）0.94元。累計今年前十月合併稅...

南寶Q3每股賺4.97元

南寶（4766）昨（10）日公布第3季財報，單季稅後純益5.9億元，年減9.2%，每股純益（EPS）4.97元；累計前三...

華城上季每股純益 3.45元

華城（1519）昨（10）日公告，今年前三季稅後純益27.41億元，年減0.7％，每股純益（EPS）8.68元；若以前三...

東哥上季每股純益 5.42元 接單有斬獲

東哥遊艇（8478）昨（10）日公告第3季獲利5.1億元，年增2.4倍，每股純益5.42元；累計今年前三季稅後純益10億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。