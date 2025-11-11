自行車雙雄公布10月業績 巨大、美利達營收續減

自行車雙雄巨大集團今天公布10月合併營收新台幣45.66億元，年減6%，若排除台幣匯率升值影響則年減4%。前10月累計合併營收525.28億元，年減16%。

美利達今天公布10月合併營收16.74億元，年減16%；1至10月合併營收234.81億元，年減9%。

巨大說明，自有品牌業務隨歐洲市場需求逐步回穩，10月營收接近去年同期水準，英國與德國地區尤為亮眼，反映當地經濟逐漸復甦。美國市場則受總體經濟影響，消費動能仍顯保守，營收較去年同期下滑。中國市場因去年同期基期較高，營收仍呈年減，但隨冬季來臨，衰退幅度已逐漸收斂。

美利達統計，台灣廠10月出貨2萬7915台，年減9%；台灣廠10月營收13.66億元，年減10%；台灣廠1至10月累計出貨30萬5153台，年減2%；台灣廠1至10月累計營收162.87億元，年增11%。

美利達說明，10月合併出貨5萬6040台，年減15%；1至10月合併出貨93萬8593台，年減29%。