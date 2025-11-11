快訊

台驊前十月績減17%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台驊控股（2636）昨（10）日公布10月合併營收14.89億元，月減1.02%，年減30.39%；累計今年前十月合併營收175.32億元，年減17.52%。

其中海運事業10月營收7.85億元，月增0.69%。台驊指出，全球主要航線運價受新船交付與運能過剩影響，市場仍維持低檔，但公司透過東南亞及東北亞區域深耕布局，靈活整合航線與運輸資源，並掌握供應鏈轉移趨勢，持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等主要客戶，確保出貨穩定並展現營運韌性。

空運事業營收4.6億元，月減3.2%。AI伺服器及半導體設備出貨穩健，高科技業務維持成長；惟受美國政策調整與市場變化影響，市場氛圍仍保守，公司聚焦高附加價值貨源並優化航網配置，積極布局新興市場，提升整體服務效能與營運韌性。

中歐鐵路事業營收0.57億元，月增2.66%。受地緣政治與邊境通關不確定性影響，跨境班列運輸仍存在波動，公司推動「海陸鐵空」多式聯運方案，靈活調整運輸節點與路線，提升運輸彈性與分散風險。內貿與倉儲事業營收為1.87億元，月減3.59%。主要受部分長期客戶調整庫存與出貨節奏影響。

營收 半導體 布局

