中租單月每股賺0.94元
中租控股（5871）昨（10）日公告10月自結合併稅後純益為16億元，月增17%，每股純益（EPS）0.94元。累計今年前十月合併稅後純益達166.4億元，年減16%，每股純益為9.39元，其中東協地區大幅成長46%表現最為強勁。
中租控股表示，10月獲利成長，主要是受惠於整體成本費用率控制得宜，以及預期信用減損損失較前一月減少，使整體獲利表現優於上月水準。
累計今年前十月合併稅後純益達166.4億元，年減16%，每股純益為9.39元。以地區別觀察，台灣地區累計獲利較去年微減1%，中國大陸地區減少33%，東協地區則是大幅成長46%。
在營收部分，中租控股10月自結合併營收為80.9億元，較前一月小幅增加1%；累計前十月合併營收為815.1億元，年減5%。
