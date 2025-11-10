裕慶營收／10月2.66億元年減2.3% 美商訂單、印尼新廠助攻成長

裕慶-KY（6957）10日公布10月合併營收2.66億元、年減2.3%；累計前十月合併營收29.39億元，主要受到今年電動床機構件主力客戶訂單出貨減少，致使前十月合併營收較去年同期減少6.4%。

裕慶表示，近年積極深化商用展示架ODM業務動能，不僅在開拓全球知名品牌、百貨及零售通路等合作客戶量體，以及專案設計與量產件數皆逐年提升。

以今年前十月商用展示架ODM業務，美元銷售仍較去年成長，並改寫歷年同期次高，成為推動裕慶整體營運成長的主要動能。

裕慶近期更接獲美國居家修繕龍頭Home Depot與Lowe's，分別針對展示架閉門系統、智能灑水功能植物架等追加急單需求。法人預期，若訂單於今年底前完成出貨認列，將有助於堆疊整體營運動能，並創造第4季營收表現有機會優於去年同期水準。

其中，展示架閉門系統產品具備高安全性與便利性設計，門市操作人員可輕鬆開關展示櫃門，提升商品更換效率與管理便利，同時可有效降低竊盜風險。

智能灑水功能植物架則結合濕度感測與自動澆灌系統，能自動偵測植物水分狀況進行澆灌，維持植物長期美觀狀態，並協助門市降低人力維護成本與作業時間等效益。

展望第4季，觀察美國居家修繕龍頭Home Depot與Lowe's、全球最大軟性飲料公司Coca-Cola、美國最大西部服飾零售商Boot Barn等商用展示架業務客戶訂單需求，加上客戶新產品專案導入進度推進，集團整體接單仍保持成長態勢。

此外，旗下印尼新廠將於11月正式投產，除有助於滿足客戶多元區域採購供應需求，增添裕慶開拓東南亞市場業務契機，亦能提升出貨效率與交期彈性。

裕慶表示，集團將持續強化生產製程優化，以確保品質一致性與產能效益最大化，進一步強化全球供應鏈競爭力，預期新產能挹注將自明年起逐步顯現，以期帶動未來營運良好成長表現。