快訊

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

裕慶營收／10月2.66億元年減2.3% 美商訂單、印尼新廠助攻成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）10日公布10月合併營收2.66億元、年減2.3%；累計前十月合併營收29.39億元，主要受到今年電動床機構件主力客戶訂單出貨減少，致使前十月合併營收較去年同期減少6.4%。

裕慶表示，近年積極深化商用展示架ODM業務動能，不僅在開拓全球知名品牌、百貨及零售通路等合作客戶量體，以及專案設計與量產件數皆逐年提升。

以今年前十月商用展示架ODM業務，美元銷售仍較去年成長，並改寫歷年同期次高，成為推動裕慶整體營運成長的主要動能。

裕慶近期更接獲美國居家修繕龍頭Home Depot與Lowe's，分別針對展示架閉門系統、智能灑水功能植物架等追加急單需求。法人預期，若訂單於今年底前完成出貨認列，將有助於堆疊整體營運動能，並創造第4季營收表現有機會優於去年同期水準。

其中，展示架閉門系統產品具備高安全性與便利性設計，門市操作人員可輕鬆開關展示櫃門，提升商品更換效率與管理便利，同時可有效降低竊盜風險。

智能灑水功能植物架則結合濕度感測與自動澆灌系統，能自動偵測植物水分狀況進行澆灌，維持植物長期美觀狀態，並協助門市降低人力維護成本與作業時間等效益。

展望第4季，觀察美國居家修繕龍頭Home Depot與Lowe's、全球最大軟性飲料公司Coca-Cola、美國最大西部服飾零售商Boot Barn等商用展示架業務客戶訂單需求，加上客戶新產品專案導入進度推進，集團整體接單仍保持成長態勢。

此外，旗下印尼新廠將於11月正式投產，除有助於滿足客戶多元區域採購供應需求，增添裕慶開拓東南亞市場業務契機，亦能提升出貨效率與交期彈性。

裕慶表示，集團將持續強化生產製程優化，以確保品質一致性與產能效益最大化，進一步強化全球供應鏈競爭力，預期新產能挹注將自明年起逐步顯現，以期帶動未來營運良好成長表現。

營收

延伸閱讀

10月受3連假挹注 餐飲、飯店營收告捷

開展拚2026年轉上櫃 王座估今年營收雙位數成長

南韓羽賽／邱品蒨拍退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽

印尼雅加達清真寺爆炸案嫌犯曝！17歲少年手術中 目擊者談當下狀況

相關新聞

10月連假多…華航、長榮、星宇等航空公司營收創新高

華航（2610）、長榮航（2618）與星宇航空（2646）10月營收在三連假帶動下，同步創下歷年同期新高。華航集團10月...

台新新光金前十月賺338億元創新高 每股賺1.88元

台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EP...

遠傳連兩月營收破百億元！10月每股純益0.35元 創同期新高

遠傳電信（4904）10日公布10月自結營利概況，受惠於iPhone 17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及...

中鋼營收／10月244億元、月增0.3% 產銷逐月進步

中鋼（2002）10日公告，10月營收244億元、月增0.3%、年減12%；累計前十月營收2,662億元，年減幅度收斂至...

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

萬海航運（2615）10日公告2025年10月合併營收為新台幣104.48億元，月減5.18%，年減24.18%；累計全...

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。