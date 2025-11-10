世界健身營收／10月9.5億元、年增14.3% 朝全年破百億元邁進

世界健身-KY（2762）10日公布10月合併營收9.50億元，健身房營收表現穩健強勁，不受10月3個連續假日影響，較去年同期成長14.3%；累計前十月合併營收90.55億元、年增11.7%，朝全年營收突破百億元目標邁進。

世界健身表示，10月會員收入表現強勁，年增16.4%，個人教練收入則因假期因素略為放緩。目前，世界健身全台分店數成長達139家。

世界健身自4月起，在科技重鎮新竹地區接連拓展3家新分店。其中新竹竹北華興旗艦店占地1,500坪，配備室內游泳池、親子專區、蒸氣室、三溫暖、按摩池，以及寬敞訓練區域，預售會員已突破3,600人，11月起將開始挹注營收。即將開幕的新竹香山店，預售表現亦獲當地強勁需求。

在全球布局方面，World Gym市場版圖首度突破280家據點的重大里程碑，近期新開幕包括：美國紐澤西及埃及吉薩的單一加盟館，以及巴西新增兩家據點，持續強化品牌國際版圖。

「不受10月碰上3個連續假期影響，營收成長14.3%，且超越第3季表現，凸顯我們會員模式的強勁韌性。」世界健身董事長柯約翰說，全球據點達280家、會員收入年增逾16%，同時成本控制成效逐步顯現，證明在不影響World Gym核心會員體驗的前提下，正加速獲利成長。