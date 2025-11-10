美時營收／10月27.5億元、年增逾四成 累計170億元年增5.85%

美時（1795）10日公布10月合併營收27.5億元，年增逾46%；前十月累計營收170億元，年增5.85%。

美時表示，截至今年10月止，該公司亞洲業務累計營收年增15%左右；其中，東南亞營收更較同期成長126%，主要持續受惠於泰國及越南的強勁表現。出口市場則年減3%，主要原因為其他出口產品營收下降，抵銷美國血癌藥Lenalidomide帶來的雙位數成長外；此外，新台幣對美金較去年同期升值約3%，亦對營收帶來影響。

美時日前宣布，透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NAGH）100%股權，取得美國Alvogen US公司所有權，收購金額為6.58億美元（約新台幣199.4億元），這項收購將讓美時一躍成為全球前20大專科製藥公司，營收與獲利能力有望大幅提升。

美時日前也表示，已與Adalvo簽訂授權與供應協議，將於南韓、台灣等多個亞洲市場，在取得各別藥證後銷售Adalvo旗下用於減重與糖尿病的Semaglutide注射劑（Wegovy和Ozempic 2mg學名藥）。其中，美時取得Wegovy學名藥於南韓、台灣、泰國、新加坡及越南等市場的獨家授權。美時將於這些市場啟動藥品上市前的查驗登記申請，以率先上市為目標，成為當地首發的學名藥。