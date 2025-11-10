台驊營收／海運市場仍在低檔 10月14.89億元、年減30.39%

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台驊控股（2636）10月合併營收為14.89億元，較上月減少1.02%，較去年同期減少30.39%；累計2025年1至10月合併營收為175.32億元，年減17.52%。公司強調，面對關稅政策不穩多變、全球經濟需求疲軟及運價低檔的挑戰，憑藉完善服務網絡與多元產品結構，穩定掌握市場變化，整體營運表現維持穩健。

海運事業營收為7.85億元，月增0.69%。全球主要航線運價受新船交付與運能過剩影響，市場仍維持低檔，但公司透過東南亞及東北亞區域深耕布局，靈活整合航線與運輸資源，並掌握供應鏈轉移趨勢，持續服務半導體、汽車零組件與民生用品等主要客戶，確保出貨穩定並展現營運韌性。

空運事業營收為4.6億元，月減3.2%。受惠於AI伺服器及半導體設備出貨穩健，高科技業務維持成長動能；惟受美國政策調整與市場變化影響，市場氛圍仍趨保守。公司聚焦高附加價值貨源並優化航網配置，積極布局新興市場，以提升整體服務效能與營運韌性。

中歐鐵路事業營收為0.57億元，月增2.66%。受地緣政治與邊境通關不確定性影響，跨境班列運輸仍存在波動，公司積極推動「海陸鐵空」多式聯運方案，靈活調整運輸節點與路線，提升運輸彈性與風險分散能力，確保客戶運輸服務穩定。

內貿與倉儲事業營收為1.87億元，月減3.59%。主要受部分長期客戶調整庫存與出貨節奏影響，短期物流需求略有放緩。公司持續優化客戶結構與倉儲管理效率，並依產業特性調整服務策略，以提升營運效率與服務品質。

