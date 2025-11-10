快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

政府購車政策帶動車市回溫 車廠10月營收也回溫

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

10月在政府購車政策的帶動下，車市逐漸回溫，10月車廠營收普遍較去年同期小幅成長。其中和泰車（2207）並挾TOYOTA 量販車販促力道強勁，拉升整體銷售台數，單月合併營收242.2億元，年增7.1%，今年前十月累積營收2320.5億元年增1.4%，單月及累計合併營收皆為同期歷史最高。

今年台灣車市受到貨物稅減徵預期心態與關稅可望調降的不確定因素影響，4月之後車市買氣即呈現急凍局面，整體車市衰退明顯。在9月貨物稅減徵政策確定之後，買氣逐漸回溫，雖然進口車關稅仍然不明，進口車銷售仍然不振，10月車市已有起色，車廠10月營收已回升，幾家車廠較去年同期有小幅度的成長，預期全年車市可望維持40萬台，預估較去年衰退超過一成。

各車廠營收中，裕隆（2201）10月營收64億元，年減3.4%，前十月營收601.8億元，年減16%，中華車（2204）10月營收24.65億元，年增3.1%，前十月營收264.25億元，年減23.6%，三陽工業（2206）10月營收50.5億元，年增3.5%，前十月累計營收530.6億元，年減5.2%。

以進口車為主的汎德永業（2247）10月份合併達營收44.1億元，較上月成長14.5％，亦較去年同期成長6.29％，逐漸擺脫關稅不確定影響，年增率轉正，新車銷售出現回穩跡象；累計前十月合併營收436.4億元，僅較去年同期減少8.53％。

營收 車市 進口車 買氣

延伸閱讀

10月連假多 航空公司營收創新高

巨大、美利達10月營收較去年同期衰退

葡萄王營收／10月10.8億元、年增22.95% 寫同期新高

榮剛營收／10月9.3億元、年減7% 第4季接單穩健前行

相關新聞

10月連假多…華航、長榮、星宇等航空公司營收創新高

華航（2610）、長榮航（2618）與星宇航空（2646）10月營收在三連假帶動下，同步創下歷年同期新高。華航集團10月...

台新新光金前十月賺338億元創新高 每股賺1.88元

台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EP...

遠傳連兩月營收破百億元！10月每股純益0.35元 創同期新高

遠傳電信（4904）10日公布10月自結營利概況，受惠於iPhone 17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及...

中鋼營收／10月244億元、月增0.3% 產銷逐月進步

中鋼（2002）10日公告，10月營收244億元、月增0.3%、年減12%；累計前十月營收2,662億元，年減幅度收斂至...

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

萬海航運（2615）10日公告2025年10月合併營收為新台幣104.48億元，月減5.18%，年減24.18%；累計全...

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。