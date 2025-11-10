政府購車政策帶動車市回溫 車廠10月營收也回溫

10月在政府購車政策的帶動下，車市逐漸回溫，10月車廠營收普遍較去年同期小幅成長。其中和泰車（2207）並挾TOYOTA 量販車販促力道強勁，拉升整體銷售台數，單月合併營收242.2億元，年增7.1%，今年前十月累積營收2320.5億元年增1.4%，單月及累計合併營收皆為同期歷史最高。

今年台灣車市受到貨物稅減徵預期心態與關稅可望調降的不確定因素影響，4月之後車市買氣即呈現急凍局面，整體車市衰退明顯。在9月貨物稅減徵政策確定之後，買氣逐漸回溫，雖然進口車關稅仍然不明，進口車銷售仍然不振，10月車市已有起色，車廠10月營收已回升，幾家車廠較去年同期有小幅度的成長，預期全年車市可望維持40萬台，預估較去年衰退超過一成。

各車廠營收中，裕隆（2201）10月營收64億元，年減3.4%，前十月營收601.8億元，年減16%，中華車（2204）10月營收24.65億元，年增3.1%，前十月營收264.25億元，年減23.6%，三陽工業（2206）10月營收50.5億元，年增3.5%，前十月累計營收530.6億元，年減5.2%。

以進口車為主的汎德永業（2247）10月份合併達營收44.1億元，較上月成長14.5％，亦較去年同期成長6.29％，逐漸擺脫關稅不確定影響，年增率轉正，新車銷售出現回穩跡象；累計前十月合併營收436.4億元，僅較去年同期減少8.53％。