10月連假多…華航、長榮、星宇等航空公司營收創新高

華航（2610）、長榮航（2618）與星宇航空（2646）10月營收在三連假帶動下，同步創下歷年同期新高。華航集團10月份合併營業收入為181.07億元，年增5.7%，突破歷史同期最高；其中，客運收入109.9億元，年增8.98%，亦是同期最佳成績。

長榮航空10月客運營收達119.50億元，貨運營收達46.99億元，合併營收達189.04億元，年增3.7%，寫下史上最佳10月。累計今年1月至10月合併營收達1,815.91億元，年減0.6%，為歷史同期次高。

星宇航空10月總營收為36.97億元，年增率19.3%。前十月累計總營收達363.94億元，較去年同期成長25.4%，創歷年同期新高。

華航表示，貨運整體市場在10月出口需求穩健，台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量維持成長，另因年底歐美耶誕節購物季出貨帶動下，使得整體貨運表現量價齊揚，貨運單位收益與營收表現均較上月提升。第4季為航空貨運傳統旺季，預期貨運仍可以維持成長趨勢。

長榮航指出，10月受台灣三連假效應帶動，整體訂位明顯成長。北美航線受美國關稅政策影響導致差旅減少，以及美西市場因各航運量增加而競爭激烈，惟加拿大航線仍表現亮眼；歐洲延續高乘載率表現穩健，平均載客率近九成，短程市場方面，東南亞、東北亞及港澳大陸航線受惠三連假旅遊需求，訂位動能強勁，港澳大陸航線因大陸十一長假返程需求推升，以及日本下旬進入賞楓旺季，大幅推升整體航線載客率及營收。

華航分析10月整體載客成長，澳洲航線尤其亮眼，雪梨、布里斯本及墨爾本等航點載客率均突破九成，日本東京、大阪及韓國釜山等航線則受惠賞楓旅遊熱潮，載客表現同樣出色。11月東北亞地區旅遊持續熱絡，首爾、釜山及東京、大阪、名古屋等航線預估訂位有望達九成；東南亞地區旅遊需求穩步攀升，載客率亦接近九成。華航將於12月3日開航美國西南地區重要門戶——鳳凰城，提供每周三班直飛服務，市場銷售潛力可期。

星宇航空認為，在第4季傳統貨運旺季與客運連假效應的雙重推動下，旅遊需求持續強勁。受惠於航線布局的逐步擴張與成熟，星宇航空營運動能可望延續向上，穩健推升客、貨運收入成長。