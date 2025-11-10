巨大、美利達10月營收較去年同期衰退
自行車雙雄10月營收仍較去年同期衰退，巨大（9921）集團10月份合併營收45.66億元，較去年同期下降6.3%，若排除台幣匯率升值影響，同比下降4%。前十月累計合併營收525.28億，較去年同期減少16%。美利達（9914）10月營收16.75億元，年減16.1%，前十月累計為234.81億元，年減9.24%。
鏈條大廠桂盟（5306）10月營收3.4億元，年減7.2%，前十月累積營收39.9億元，年減幅度為4.8%。
業者指出，今年歐美自行車需求雖然逐漸回溫，但去年中國大陸市場表現強勁，是支撐整體自行車需求的重要來源，基期相當高。但去年年底開始中國大陸自行車需求快速回檔，成為影響今年自行車雙雄營收的重要因素。今年10月的營收並因為去年同期基期高，營收呈現年減。
巨大公司表示，巨大自有品牌方面，隨歐洲市場需求逐步回穩，單月營收表現接近去年同期水準，英國與德國地區尤為亮眼，反映當地經濟逐漸復甦。美國市場則受總體經濟影響，消費動能仍顯保守，營收較去年同期下滑。中國大陸市場因去年同期基期較高，營收仍呈年減，但隨冬季來臨，衰退幅度已逐漸收斂。
