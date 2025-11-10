泓德能源財報／前三季每股賺1.57元 明年起衝刺海外市場

泓德能源（6873）10日公布2025年第3季營運成果。累計2025前三季合併營收達54.06億元，營業毛利為12.26億元，歸屬母公司業主淨利2.19億元，每股純益1.57元。面對全球能源需求快速演進，泓德能源宣布自2026年起正式邁入海外元年，將以四大策略推動儲能與電力交易版圖，持續串聯產業鏈、擴大智慧能源生態系。

OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）日前提出「電力就是新石油」的觀點，對此泓德能源總經理周仕昌表示：「能源已成為各產業不可或缺的戰略資產，掌握容量就是競爭力。我們即將迎來成立十周年，儲能及延伸服務將是集團未來最核心的發展方向。泓德能源下一步將循序推進四大策略：擴大容量開發、發展批發事業、進行策略性併購、建立新石油聯盟，攜手生態圈夥伴共同面對AI世代的能源挑戰。」

泓德能源旗下三大事業體包括案場開發與建置、電力服務與資產平台管理，持續推動全球產業鏈串聯。在工程面，泓德能源投資泰創工程以擴大海外合作，並派駐EPC團隊至多國市場，積極取得在地執照，強化集團海外建置能力。在電力服務領域，與美商Arctrade合資成立MWEX Solutions，推動電力交易平台技術在亞太市場落地；與日本三菱電機合資成立的HeLM Aggregation則持續發展能源資源聚合業務。在資產平台方面，與澳洲能源公司ZEN Energy成立ZEBRE，目前於澳洲開發超過2GW的光電與儲能量體，持續擴大再生能源資產規模。

展望國際市場，泓德能源宣布自2026年起正式邁入海外元年。預計2026年海外開工量將超過200MW，全球總計開工量約近600MW，跨國布局效益將於明年起逐步展現。同時，泓德能源規劃至2028年儲能總容量提升至6.41GW，其中日本3.26GW、澳洲2.38GW，成為集團拓展全球電力業務的重要後盾。憑藉龐大儲能資產量能，旗下星星電力以Power Bank模式協助企業提升電力資產價值，透過跨時段與跨市場的電價差操作取得最佳化收益，並提供各式電力金融商品，協助用電大戶與售電商降低市場風險、提升電力調度彈性。