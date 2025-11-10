快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

東哥遊艇財報／第3季獲利5.1億元、年增2.4倍 每股賺5.42元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

東哥遊艇（8478）10日公告第3季獲利5.1億元，年增2.4倍，每股純益5.42元；累計今年前三季獲利10億元，年減17.1%，每股純益10.64元。該公司指出，剛結束的美國羅德岱堡國際船展買氣熱絡，已有訂單入袋，挹注營運可期。

東哥表示，該公司自去年產能調配影響生產排程，並推行多元銷售通路策略，以致使得銷售時點遞延，現在已逐步回穩，以今年第3季來看，合併營收15.46億元，較去年同期的9.37億元，成長64.9%；稅後純益約5.1億元，年增2.4倍，每股稅後純益為5.42元。

累計前三季合併營收為41.6億元，較去年同期略減6.9%，稅後純益逾10億元，較去年同期減少17.1%，每股純益為10.64元。

東哥進一步指出，關稅議題從今年上半年持續延燒，為市場帶來高度波動與不確定性，如今隨著各國逐漸談妥、達成協議，全球政經情勢有所趨緩。

日前剛結束的美國羅德岱堡國際船展，展期買氣相當熱絡，顯示市場對高端及精品產品需求依舊，公司此次參展廣受好評，現已有訂單入袋，並尚有客人預約海試、議約中，有望能繳出佳績而公司未來將對市場脈動與全球經貿情勢發展保持關注，以妥善採取因應措施應對潛在挑戰，並以「強化品牌優勢」為核心目標，經由增進產品競爭力、拓展銷售通路與優化客戶服務，提升營運韌性，以在不斷變化的市場中保持不變的優勢。

另外，東哥10日並公告10月營收合併營收3.3億元，年減21.2%；累計今年前十月營收為44.94億元、相較去年略減8.1%。

營收 東哥 買氣 遊艇

延伸閱讀

榮剛營收／10月9.3億元、年減7% 第4季接單穩健前行

汎德永業財報／前三季EPS 14.86元 上半年現金股利6.5元

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

相關新聞

10月連假多…華航、長榮、星宇等航空公司營收創新高

華航（2610）、長榮航（2618）與星宇航空（2646）10月營收在三連假帶動下，同步創下歷年同期新高。華航集團10月...

台新新光金前十月賺338億元創新高 每股賺1.88元

台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EP...

遠傳連兩月營收破百億元！10月每股純益0.35元 創同期新高

遠傳電信（4904）10日公布10月自結營利概況，受惠於iPhone 17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及...

中鋼營收／10月244億元、月增0.3% 產銷逐月進步

中鋼（2002）10日公告，10月營收244億元、月增0.3%、年減12%；累計前十月營收2,662億元，年減幅度收斂至...

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

萬海航運（2615）10日公告2025年10月合併營收為新台幣104.48億元，月減5.18%，年減24.18%；累計全...

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。