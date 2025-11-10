東哥遊艇財報／第3季獲利5.1億元、年增2.4倍 每股賺5.42元

東哥遊艇（8478）10日公告第3季獲利5.1億元，年增2.4倍，每股純益5.42元；累計今年前三季獲利10億元，年減17.1%，每股純益10.64元。該公司指出，剛結束的美國羅德岱堡國際船展買氣熱絡，已有訂單入袋，挹注營運可期。

東哥表示，該公司自去年產能調配影響生產排程，並推行多元銷售通路策略，以致使得銷售時點遞延，現在已逐步回穩，以今年第3季來看，合併營收15.46億元，較去年同期的9.37億元，成長64.9%；稅後純益約5.1億元，年增2.4倍，每股稅後純益為5.42元。

累計前三季合併營收為41.6億元，較去年同期略減6.9%，稅後純益逾10億元，較去年同期減少17.1%，每股純益為10.64元。

東哥進一步指出，關稅議題從今年上半年持續延燒，為市場帶來高度波動與不確定性，如今隨著各國逐漸談妥、達成協議，全球政經情勢有所趨緩。

日前剛結束的美國羅德岱堡國際船展，展期買氣相當熱絡，顯示市場對高端及精品產品需求依舊，公司此次參展廣受好評，現已有訂單入袋，並尚有客人預約海試、議約中，有望能繳出佳績而公司未來將對市場脈動與全球經貿情勢發展保持關注，以妥善採取因應措施應對潛在挑戰，並以「強化品牌優勢」為核心目標，經由增進產品競爭力、拓展銷售通路與優化客戶服務，提升營運韌性，以在不斷變化的市場中保持不變的優勢。

另外，東哥10日並公告10月營收合併營收3.3億元，年減21.2%；累計今年前十月營收為44.94億元、相較去年略減8.1%。