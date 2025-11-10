葡萄王營收／10月10.8億元、年增22.95% 寫同期新高

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

葡萄王（1707）10日公布10月合併營收10.8億元，年增22.95%，寫同期新高；前十月累計營收83.3億元，年減6.24%。

葡萄王表示，10月單月營收創高，主因為去年葡眾商品調價造成的高基期影響已逐步消除；加上第4季邁入傳統旺季，國內外代工訂單量較去年同期明顯成長，營運動能持續增強。母公司台灣葡萄王10月營收年增37.1%，累計前十月營收年增17.4%。

各項業務中，OEM／ODM持續展現強勁成長動能，10月業績年增85.2%，累計前十月年增61.5%；又以海外市場表現最為亮眼，益生菌及菇菌類功能性原料，獲得眾多國際品牌商肯定。

葡萄王表示，展望第4季，團隊將持續深化海外市場拓展，放大展會效益積極追蹤Vitafoods Asia 所累積的潛在客戶，作為營收成長的重要推動力。自有品牌受惠美式賣場黑色星期五促銷檔期帶動，銷售表現亮麗；機能飲料配合主力超商推動通路整合行銷活動，實銷明顯成長，加上OEM/ODM業務持續發揮效益，展望可期。

直銷通路葡眾則受惠旺季效應，10月營收年增25.8%；葡萄王表示，雖第3季受到同期商品調價、會員提前拉貨等原因墊高基期，造成年減幅度增加，但目前已收斂。緊接著年底衝聘熱潮，加上新品推出，對第4營收展望樂觀。

上海葡萄王則受中國大陸整體市場需求放緩影響，10月營收年減16.7%。上海葡萄王表示，雖然大環境使客戶下單趨於保守，但仍秉持多元布局策略，持續調整營運步伐，包括優化供應鏈合作以建立雙贏模式、積極拓展經銷通路並新增銷售品項，以及聚焦開發能量飲料需求強勁的通路，同時強化自有品牌「藍帽子金康貝特」的鋪貨率，以提升整體營運效率與產品毛利。

