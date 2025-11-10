快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

台新新光金前十月賺338億元創新高 每股賺1.88元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EPS）為1.88元，單月及累積稅後純益均創下歷史新高。台新新光金／提供
台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EPS）為1.88元，單月及累積稅後純益均創下歷史新高。台新新光金／提供

台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EPS）為1.88元，單月及累積稅後純益均創下歷史新高。

子公司台新銀行10月稅後純益22.2億元，累積稅後純益為176.8億元，較去年同期增加14.3%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至10月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為825.27%。

新光銀行10月稅後純益7.8億元，7月24日至10月31日累計稅後純益28億元，核心業務動能持續成長。資產品質維持穩健，截至10月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,032%。

新光人壽10月稅後純益20億元，7月24日至10月31日累計稅後純益29.1億。受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

台新人壽10月稅後純益7.2億元，主要是因投資收益表現佳挹注本月獲利；累計稅後純益23.6億元，較去年同期增加，主要是因今年6月保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並因增提外匯價格變動準備金26億元而略為抵銷。

台新證券10月稅後純益2億元，與上月相較獲利減少，主要是因證券市場指數上漲，致營業證券及衍生工具部位相關評價利益增加，但承銷業務收入減少；累積稅後純益17.2億元，較去年同期減少，主要是因國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

元富證券10月稅後純益6.4億元，與上月相較獲利增加，主要是因自營操作得宜，投資收益增加。7月24日至10月31日累計獲利約19.2億元。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號（IFRS 3，企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光金控

延伸閱讀

台北國際金融博覽會／台新新光金創新應用 吸睛

蕭美琴現身金融博覽會 新壽董座魏寶生介紹台新新光智慧金融新應用

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

最牛一輪／亞光發亮 台新52有戲

相關新聞

10月連假多…華航、長榮、星宇等航空公司營收創新高

華航（2610）、長榮航（2618）與星宇航空（2646）10月營收在三連假帶動下，同步創下歷年同期新高。華航集團10月...

台新新光金前十月賺338億元創新高 每股賺1.88元

台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EP...

遠傳連兩月營收破百億元！10月每股純益0.35元 創同期新高

遠傳電信（4904）10日公布10月自結營利概況，受惠於iPhone 17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及...

中鋼營收／10月244億元、月增0.3% 產銷逐月進步

中鋼（2002）10日公告，10月營收244億元、月增0.3%、年減12%；累計前十月營收2,662億元，年減幅度收斂至...

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

萬海航運（2615）10日公告2025年10月合併營收為新台幣104.48億元，月減5.18%，年減24.18%；累計全...

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。