台新新光金前十月賺338億元創新高 每股賺1.88元

台新新光金控（2887）10日公布10月自結稅後純益約新台幣78.4億元，累積稅後純益338.3億元，每股稅後純益（EPS）為1.88元，單月及累積稅後純益均創下歷史新高。

子公司台新銀行10月稅後純益22.2億元，累積稅後純益為176.8億元，較去年同期增加14.3%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至10月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為825.27%。

新光銀行10月稅後純益7.8億元，7月24日至10月31日累計稅後純益28億元，核心業務動能持續成長。資產品質維持穩健，截至10月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,032%。

新光人壽10月稅後純益20億元，7月24日至10月31日累計稅後純益29.1億。受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

台新人壽10月稅後純益7.2億元，主要是因投資收益表現佳挹注本月獲利；累計稅後純益23.6億元，較去年同期增加，主要是因今年6月保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並因增提外匯價格變動準備金26億元而略為抵銷。

台新證券10月稅後純益2億元，與上月相較獲利減少，主要是因證券市場指數上漲，致營業證券及衍生工具部位相關評價利益增加，但承銷業務收入減少；累積稅後純益17.2億元，較去年同期減少，主要是因國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

元富證券10月稅後純益6.4億元，與上月相較獲利增加，主要是因自營操作得宜，投資收益增加。7月24日至10月31日累計獲利約19.2億元。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號（IFRS 3，企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。