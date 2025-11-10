10月受3連假挹注 餐飲、飯店營收告捷

受惠10月中秋、國慶及光復3連假挹注，餐飲、飯店業者營收告捷，王品台灣事業群營收年增16%，八方雲集、揚秦國際10月營收創單月新高，乾杯、饗樂餐飲、全家餐飲等10月營收寫同期新高、瓦城、雲品前10月營收也創同期新高。

王品集團今天公布10月自結合併營收新台幣19.7億元，年增14.3%，台灣事業群營收16.1億元，年增16.67%，主要受惠10月有3個連假，帶動消費人潮；前10月合併營收192.5億元，年增4.64%。

瓦城泰統集團10月營收5.11億元，年成長8.23%；前10月累計營收達51.28億元，年增0.17%，累計合併營收創歷史同期新高。

興櫃餐飲乾杯10月自結合併營收達4.31億元，年增30.79%，創同期新高，累計前10月合併營收達37.95億元，年增1.68%，為歷史同期次高。

漢來美食第3季合併營收14.67億元，年增2.49%，刷新歷史同期新高，稅後淨利0.65億元，每股盈餘1.55元；累計前3季營收創歷史新高，每股盈餘7.7元約與去年相當。

聯發國際第3季單季營收3.38億元，年增84.35%，稅後純益3657萬元，每股純益（EPS）1.5元，年增278.7%，單季賺贏上半年，而累計前3季EPS 2.71元，已超越去年全年的2.41元，聯發國際10月營收1.097億元，年增68.2%，創同期新高。

聯發國際指出，新品牌UG在海外的腳步也持續邁進，美國陸續新增加盟訂單，包括西雅圖、北加州、南加州、亞利桑那州、休士頓、溫哥華等都在選址展店中，歇腳亭則正式插旗南亞及墨西哥市場。

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團10月合併營收4.03億元，月成長10.72%；全家餐飲10月營收2.36億元，年增22.89%，累計前10月合併營收22.51億元，年增14.14%。均續創歷史同期新高。全家餐飲表示，全台店鋪數突破50店，至12月底前仍陸續有新展店計畫。

民生剛需餐飲方面，八方雲集10月合併營收7.66億元，月成長6.23%，年成長8.62%，刷新單月營收歷史紀錄，累計前10月合併營收達72.54億元，年成長9.95%，年增幅逼近1成。

Q Burger饗樂餐飲10月自結合併營收2.18億元，年成長11%，為歷年同期新高紀錄；累計前10月合併營收19.88億元，年增率8.05%。

旗下經營麥味登等連鎖品牌的揚秦國際10月營收2.71億元，年增19.65%，月增4.47%，創單月歷史新高紀錄，累計今年前10月營收24.93億元，年增19.88%，續創歷史新高紀錄。

飯店業也受惠，晶華10月營收5.38億元，年成長12.2%，累計前10月合併營收55.43億元，較去年同期成長9.44%。晶華第3季每股盈餘（EPS）2.33元，年增約33.91%，累計前3季EPS為7.93元，成長原因為北投晶泉丰旅加入營運行列，及台北晶華酒店的餐飲以及住房營業額均強勢上揚。

雲品國際10月合併營收2.08億元，受惠中秋節、國慶日與光復節三檔連假帶動旅遊熱潮，年增10.39%，為今年下半年以來的高峰，累計前10月合併營收為19.50億元，年增0.28%，創同期新高。