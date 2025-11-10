遠傳連兩月營收破百億元！10月每股純益0.35元 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信（4904）10日公布10月自結營利概況，受惠於iPhone 17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及企業智慧資通訊動能挹注，締造歷年同期最佳營運成績，單月營收連兩個月份突破百億元，營收再創新高。聯合報系資料照

遠傳電信（4904）10日公布10月自結營利概況，受惠於iPhone 17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及企業智慧資通訊動能挹注，締造歷年同期最佳營運成績，單月營收連兩個月份突破百億元，營收再創新高，獲利創同期新高。

遠傳10月營收達110.32億元，年增12.1%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）達32.62億元，雙雙創下單月歷史新高，稅後純益12.67億元，年增12.7%；每股純益0.35元，稅後淨利、EPS同步站上同期歷史新高。

累計至今年10月，遠傳合併總營收886.93億元、年增4%，合併EBITDA 315.20億元，年增5%，稅後純益113.31億元，年增9.4%。

遠傳表示，10月份行動通訊業務表現亮眼，iPhone新機熱賣推升月租型用戶5G滲透率達到46.6%，與月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）雙雙蟬聯業界第一，ARPU年增率連續10個月正成長，月租型用戶流失率維持低檔。

10月遠傳整體行動服務營收達52.46億元，繳出自2021年3月以來連續56個月正成長的佳績。

遠傳指出，10月企業資通訊業務延續強勁成長力道，受惠多項系統整合專案如期交付、雲端與資安服務業務穩健向上，挹注營收維持雙位數年成長。

此外，遠傳指出，個人數位服務同樣維持雙位數年成長，其中遠傳friDay影音與「遠傳守護網」表現亮眼，持續為營收注添柴火。

遠傳看好，雙11暖身慶開跑，推出包含資費方案、空機、預付卡與影音服務等多項優惠，推升整體營運表現。

遠傳深耕淨零永續，根據MSCI 2025年最新ESG評等報告，遠傳名列評等最高等級AAA，成為全球電信產業中極少數獲此殊榮的企業。並且連續三年入選「天下永續公民獎」大型企業服務業組前四強，為電信業最佳成績；亦同時榮獲「天下人才永續獎」及「親子天下友善家庭職場獎」，囊括三項指標性獎項，展現全方位永續實力。此外，遠傳致力推動多元友善職場文化，連續3年蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，並獲得「2025年運動企業認證」、「新北市中高齡友善職場銀質獎」，打造多元共融、樂活健康職場。

遠傳電信 營收

