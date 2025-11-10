中鋼營收／10月244億元、月增0.3% 產銷逐月進步

中鋼（2002）10日公告，10月營收244億元、月增0.3%、年減12%；累計前十月營收2,662億元，年減幅度收斂至11%，顯示中鋼運營表現正逐月改善，隨著大陸加強鋼鐵產業改革，有望產生正向轉機，重構國際鋼鐵貿易格局，後市穩中前行，期待脫離谷底。

中鋼表示，10月受惠客戶補庫需求及部分急單挹注，加上氣候穩定、港運順暢，外銷出貨明顯成長。集團單月出貨量83萬公噸，較原定目標81萬噸高出許多，並優於9月的82萬公噸，反映中鋼產銷運行仍具韌性。

另外，產業商情顯示，中國大陸近期採取柔性控產、結構調整策略，試圖在不以行政命令削減產能的前提下，重振陷入低迷的鋼鐵業，政策主軸從「去產能」轉向「優產能」，鼓勵鋼企進行技術升級與產能優化。

中鋼指出，國內基礎建設與半導體擴產需求支撐，下游客戶補庫動能延續，中鋼針對高附加值鋼品與綠色製程加大投入，包括電磁鋼片、高強度汽車鋼及能源用鋼等領域，以強化產品結構與國際競爭力。

綜合來看，全球鋼市正從「量」的擴張走向「質」的提升，供給端在政策調整下趨於穩定，需求端亦逐漸恢復。中鋼營收連兩月成長，顯示企業營運逐步走出低谷。展望後市，預期第4季營運將「穩中趨強」，全年雖仍受原料價格與匯率波動影響，但結構性改善的趨勢明確，中鋼正邁向穩健復甦的新階段。