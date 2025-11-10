汎德永業財報／前三季EPS 14.86元 上半年現金股利6.5元

汎德永業（2247）第3季台灣新車市場受到大環境不確定性影響，消費者觀望情緒濃厚，汎德永業2025年第3季合併營收達新台幣113.3億元、年減20.95%，營業利益3.7億元，稅後淨利3.1億元，年減38.02；每股稅後盈餘（EPS）3.86元。累積前三季合併營收達新台幣392.2億元，年減9.95%，營業利益14.6億元，稅後淨利11.99億元，年減18.46%；每股稅後盈餘（EPS）14.86元。

汎德永業董事會決議通過2025上半年度股利分派，預計將配發現金股利6.5元。合計於2025年度共實施兩次現金股利發放總計25元，其中包含2024年度盈餘配發現金股利18.5元以及2025上半年度股利分派6.5元，將經營成果回饋全體股東共享，進一步強化股東投資效益。

汎德永業表示，隨著政策方向逐步明朗，新車市場買氣明顯回升，10月BMW新車銷售表現亮眼，主力車款包括X3、X1及1、2系列維持穩定熱度，熱門電動車iX1更穩居進口電動車銷量榜首，推升單月合併營收達新台幣44.1億元，較上月成長14.5％，亦較去年同期成長6.29％，逐漸擺脫關稅不穩定影響，年增率轉正，新車銷售出現回穩跡象。

公司指出，隨著貨物稅減徵制度正式上路，加碼針對新購2,000c.c.以下小客車減徵5萬元貨物稅，同時延長電動車免徵牌照稅與貨物稅優惠至2030年，政策利多持續發酵，有助於提振消費者購車信心，推動市場買氣持續回溫。

此外，BMW持續強化產品陣容，旗下全新X1車系再度進化，sDrive18i與sDrive20i雙動力車型同步新增M Sport運動化版本，首度搭載Sport Boost運動衝刺功能、外觀升級為M空力套件，進一步強化動感外觀與駕馭體驗，展現BMW品牌運動豪華精神。

BMW總代理汎德亦於11月推出「BMW尊享禮遇」購車方案，全車系購車即贈原廠保養套裝。指定車型再加贈乙式全險與原廠第四年延長保固，另有部分車型可享「BMW Yours多元智選租賃」方案，以靈活彈性的購車方式滿足不同客層需求。

展望後市，汎德永業旗下BMW與Porsche兩大品牌在燃油與電動車領域皆具備完整且極具競爭力的產品陣容，消費者對豪華品牌車款的剛性需求依然明確，隨著新年式新車陸續到港與市場買氣回升，預期將為後續整體銷售表現提供有力支撐。