快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

柏文營收／10月5.44億元、年增21.6% 續創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告10月營收5.44億元，續創單月新高，年增21.6%；累計前十月營收49.73億元，年增18.1%。而看準全民普發現金一萬元的商機，將推出會籍及教練課程優惠活動，可為營運增長加持。

柏文指出，教育部體育署「民國113年運動現況調查」資料顯示，台灣民眾最常從事的運動項目屬於「上民間健身房者」的比率從112年5.2%提升至113年5.8%。

依公司旗下「健身工廠」會員人數來看，自111年5月起已連續41個月增長，前年和去年營收成長均逾19%，今年前十月營收則已超過18%增長，明顯是受惠健身需求持續成長，帶動營收連續創歷史新高。

針對健身產業成長過程中，適者生存、不適者淘汰的同業競爭與重組從未停止，業界市占第四及第三的極限健身及全真瑜珈健身陸續停業、退出市場，台灣健身產業已邁入「大者恆強」的時代。

對此，該公司正展開擴張新據點行動，截至10月底，「健身工廠」今年已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠及正光廠、新北市雙和廠等五處新據點開幕，「健身工廠」旗下據點數達82家；後續並規劃3處新廠館投入營運。

柏文強調，掌握台灣運動產業的長期成長趨勢，明年「健身工廠」將規劃更多新據點投入營運，進一步創造新成長動能，隨著營收規模不斷增加，規模經濟效益帶動的獲利增長可期。

健身 營收

延伸閱讀

健美／大專院校錦標賽 297位選手秀肌肉

37歲男強姦61歲晨運婦！1句話嚇到她阻夫報案 淫狼被捕判19年6月

柏文第3季每股純益2.15元 鳳凰1.37元

健身女星黃沐妍無預警完成終身大事 帥尪正面曝光

相關新聞

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

萬海航運（2615）10日公告2025年10月合併營收為新台幣104.48億元，月減5.18%，年減24.18%；累計全...

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

富邦金前十月大賺1,088億元、EPS 7.51元 單月獲利創同期新高

富邦金控（2881）2025年10月自結合併稅後純益179.2億元。累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，每股稅後盈...

富邦金2025年前10月稅後淨利1088.4億元 EPS 7.51元

富邦金控2025年10月自結合併稅前淨利211億元、稅後淨利179.2億元。累計前10月合併稅前淨利1258億元，稅後淨...

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

經營85度C品牌的美食-KY今天表示，在中國大陸逐步退出獲利低於預期的區域，10月中國占合併營收比重下降至33%，美國市...

大同10日董事會 兩議案聚焦

大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。