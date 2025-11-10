柏文營收／10月5.44億元、年增21.6% 續創單月新高

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告10月營收5.44億元，續創單月新高，年增21.6%；累計前十月營收49.73億元，年增18.1%。而看準全民普發現金一萬元的商機，將推出會籍及教練課程優惠活動，可為營運增長加持。

柏文指出，教育部體育署「民國113年運動現況調查」資料顯示，台灣民眾最常從事的運動項目屬於「上民間健身房者」的比率從112年5.2%提升至113年5.8%。

依公司旗下「健身工廠」會員人數來看，自111年5月起已連續41個月增長，前年和去年營收成長均逾19%，今年前十月營收則已超過18%增長，明顯是受惠健身需求持續成長，帶動營收連續創歷史新高。

針對健身產業成長過程中，適者生存、不適者淘汰的同業競爭與重組從未停止，業界市占第四及第三的極限健身及全真瑜珈健身陸續停業、退出市場，台灣健身產業已邁入「大者恆強」的時代。

對此，該公司正展開擴張新據點行動，截至10月底，「健身工廠」今年已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠及正光廠、新北市雙和廠等五處新據點開幕，「健身工廠」旗下據點數達82家；後續並規劃3處新廠館投入營運。

柏文強調，掌握台灣運動產業的長期成長趨勢，明年「健身工廠」將規劃更多新據點投入營運，進一步創造新成長動能，隨著營收規模不斷增加，規模經濟效益帶動的獲利增長可期。