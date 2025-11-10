玉山金法說會／離年底前RBC 達標僅約20億元缺口 未來三年無須現增

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽（2867）後資本缺口及增資計畫。黃男州表示，6月底距RBC標準200%差距46%，預估提升1%需增資或發行次債4.2億元，故缺口約200億元；以到年底前預計完成發行次債及現增共約180.5億，到年底距200%標準不遠，且目標2027年達到RBC 250%以上，他並多次重申玉山未來三年沒有計劃進行任何普通股現金增資。

黃男州說明，三商壽（2867）6月底RBC為154％，主管機關要求找到投資人願意承諾讓RBC回到200%標準，即可接軌IFRS 17及TW-ICS，以6月底資料預估提升1%需增資或發行次債4.2億元，故保守估計缺口200億元左右，且現金或發行次債補充皆可。

他表示，由於目前三商壽仍是獨立保險公司，但據了解目前已發行次債82.8億元，主管機關期許為發行175億元債券，但目前已取得銀行保證額度67.5億元未發，後面僅缺約25億元，下半年應可順利完成175億元次債，再加上下半年增資籌得10.5億元，共計180.5億元，預估到年底離RBC 200％不遠。

目前想法是明年1月23日股東臨時會通過後報經主管機關同意，按過往案例核准期必須六到八個月，合併基準日預估第3季底或第4季初較有可能，到時候併入玉山金可能改名玉山人壽，此時才可以對壽險真正進行現金增資，屆時以玉山金控給予的信用可以符合到香港設立SPV發行美元次債，且不需銀行保證。

黃男州認為，明年正式成為玉山金子公司時，第一會發行次債補充資本，第二玉山金對其進行部分現金增資，目前以玉山金一年超過300億元以上獲利，雖然現金股利發掉約200億元，還可以剩下一百多億元能對壽險現金增資，金額足夠。

他強調，2026年注資一次，大不了2027年用玉山發放股利剩餘資金做部分增資，目標是可以達到RBC 250%以上；包括現在努力在國內發次順位債券，未來到海外發行美元次債，加上玉山金控以獲利增資應該就可以完成資本需求，目前想法是現金股利隨獲利提高而提高，滿足投資人對股利要求，且「未來三年玉山沒有計劃進行任何普通股現金增資」。