晶華財報／前三季獲利10.1億元 EPS 7.93元

晶華（2707）10日公布第3季財報，第3季稅後純益2.9億元，年增31.8%，每股純益（EPS）為2.33元；累計前三季稅後純益為10.1億元，年增7.4％，EPS為7.93元。

晶華表示，獲利主要成長原因為北投晶泉丰旅加入營運行列，以及台北晶華酒店的餐飲以及住房營業額均強勢上揚所致。

晶華同時公布10月份營收，由於中秋、國慶與光復節等三檔連假加持、各館住房業績均向上攀升，餐飲則有中秋月餅禮盒業績進帳，集團合併總營收達5.3億元，年增12.2%，累計前十個月營收55.43億元，年增9.4%。

展望後市，現正如火如荼舉行的台北國際旅展有望為集團帶來一億五千萬元的收入，創下歷年來旅展業績的新高，其中熱賣的台北晶華自助餐券、泉源閣烤鴨券、三燔壽喜燒放題券以及首賣便創下佳績的集團各品牌通用住宿券，更是為各酒店第四季以及明年上半年的餐飲和住房業績奠下了札實的營運基礎。

集團旗下各酒店也針對即將到來的聖誕跨年、尾牙餐敘、農曆新年以及寒假商機做足準備。餐飲部分，台北晶華和台南晶英相繼推出火雞禮籃與聖誕大餐陪伴消費者過節，台北晶華更將延續與日本東京代官山貴婦甜點Tacubo合作推出費南雪、可麗露、布丁、泡芙與霜淇淋等質感甜點的熱潮，邀請東京銀座排隊三明治名店來台客座，提供當地最夯的消夜美食外帶與內用，目標每一檔活動都能擁有銷售突破千萬的好成績，成功推升台北晶華酒店第四季的餐飲業績。

時序入冬，位於礁溪以及北投的晶泉丰旅也迎來年度旺季，本月份至明年二月的住房率已上看八成，台南晶英也在奇美博物館埃及文物大展的加持下、讓與入場門票聯賣的住房專案成為銷售冠軍，台北晶華則積極搶攻聖誕與跨年住房，與台北市政府的跨年煙火活動緊密結合，12月31日已幾近滿房且平均房價有望破萬。

台北晶華自年中開始積極經營的尾牙外燴市場也大有斬獲，鎖定科技以及金融業的高品質與高桌價策略獲得肯定，目前承接桌數已經突破六千桌，截至明年春節，營收估計會較去年大幅成長超過三成，有效帶動集團整體業績的成長。