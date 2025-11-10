GIS法說會／強攻AI眼鏡市場 營運拚先蹲後跳
觸控模組大廠GIS-KY（6456）財報先前已公布，10日召開法說會釋出最新展望，董事長周賢穎表示，公司正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產品，並全力擴大光學業務版圖，藉此力拚營運先蹲後跳，預料2027年相關產品營收將顯著貢獻。
據悉，GIS為蘋果Vision Pro供應鏈之一，主要負責光學貼合業務，不僅如此，據傳蘋果也正在秘密開發AI眼鏡，內部代號為N100，預定2027年上市，而GIS也參與開發。
此外，市場也傳出蘋果正在開發至少二款AI智慧眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，目標最快2026年發表；第二款則內建顯示器版本，藉此劍指Meta日前剛發表的AI智慧眼鏡Meta Ray-Ban Display，預定2027年或者2028年推出。
針對蘋果新品動態，周賢穎不評論單一客戶，僅表示公司在AI眼鏡不只一個客戶，但目前量都不多，預料2027年之後才比較有機會看見出貨量大幅提升。
周賢穎認為，AI眼鏡必須要發展到重量、續航力、價格等三方面因素均符合市場需求，才有機會開始出量，公司正協助大客戶完成產品，推估最快2027年開始出貨。
據悉，蘋果的AI智慧眼鏡預期將有多種風格，並搭載新一代晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的語音控制功能，同時蘋果也準備將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡中。
GIS今年前三季每股虧損0.37元，較去年同期每股虧損5.46元大幅收斂。展望未來，周賢穎表示，公司明年業績大致與今年相當，轉型之路還需要時間，未來發展重心會放在光學業務，現階段已持續對台灣台中廠進行投資，無論是頭戴式裝置或AI眼鏡，都是公司內部正積極耕耘的市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言