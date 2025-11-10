GIS法說會／強攻AI眼鏡市場 營運拚先蹲後跳

觸控模組大廠GIS-KY（6456）財報先前已公布，10日召開法說會釋出最新展望，董事長周賢穎表示，公司正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產品，並全力擴大光學業務版圖，藉此力拚營運先蹲後跳，預料2027年相關產品營收將顯著貢獻。

據悉，GIS為蘋果Vision Pro供應鏈之一，主要負責光學貼合業務，不僅如此，據傳蘋果也正在秘密開發AI眼鏡，內部代號為N100，預定2027年上市，而GIS也參與開發。

此外，市場也傳出蘋果正在開發至少二款AI智慧眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，目標最快2026年發表；第二款則內建顯示器版本，藉此劍指Meta日前剛發表的AI智慧眼鏡Meta Ray-Ban Display，預定2027年或者2028年推出。

針對蘋果新品動態，周賢穎不評論單一客戶，僅表示公司在AI眼鏡不只一個客戶，但目前量都不多，預料2027年之後才比較有機會看見出貨量大幅提升。

周賢穎認為，AI眼鏡必須要發展到重量、續航力、價格等三方面因素均符合市場需求，才有機會開始出量，公司正協助大客戶完成產品，推估最快2027年開始出貨。

據悉，蘋果的AI智慧眼鏡預期將有多種風格，並搭載新一代晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的語音控制功能，同時蘋果也準備將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡中。

GIS今年前三季每股虧損0.37元，較去年同期每股虧損5.46元大幅收斂。展望未來，周賢穎表示，公司明年業績大致與今年相當，轉型之路還需要時間，未來發展重心會放在光學業務，現階段已持續對台灣台中廠進行投資，無論是頭戴式裝置或AI眼鏡，都是公司內部正積極耕耘的市場。