統一超營收／10月299億元、年增4.4% 單月、累月創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一超（2912）10日公布10月營收299億元，年增4.49％，累計前十月營收2,908.5億元，年增3.7％，單月、累月創同期新高。

統一超指出，台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，因應10月氣溫驟降、中秋、雙十、國際咖啡日、世界素食日等節令節慶，藉由「uniopen會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，推動多元商品與創新服務，更積極響應政府政策規劃普發萬元、中華職棒總冠軍賽推出多元行銷活動滿足消費需求。轉投資事業包括悠旅生活（星巴克）、菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工（速邁樂加油站）等亦同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續深耕擁有1,900萬會員的「uniopen會員生活圈」，10月持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，另於「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續舉辦差異化會員優享活動，如10月爆紅的翻轉布丁專屬預購，多元會員福利持續帶進新會員、創高消費頻次與客單價。未來將持續推出更多會員專屬福利，帶動會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN因應氣溫驟降、溫暖味蕾商機，自有品牌原賞、御料小館擴大加熱型三明治、配餐小食結構；自助熱食區積極開鍋與推新，強化蒸地瓜、烤地瓜、蒸玉米、茶葉蛋、動福滷蛋經營，關東煮聯名日本加賀屋換上全新湯底並推出新日式鍋料選擇，更於限定門市首賣「蒸烤雙吃」馬鈴薯，多元自助熱食方便消費者自由搭配一日三餐；鮮食自有品牌「星級饗宴」攜手米其林一星「米香台菜餐廳」，以單人即開吃經典台菜為訴求開發新品，豐富多元換季美食持續滿足需求、帶動相關類別業績向上成長。

台灣7-ELEVEN積極擴大現煮咖啡、現調茶飲服務，帶動CITY系列飲品業績成長超過兩成。CITY CAFE強化義式咖啡體驗，厚乳拿鐵、濃萃系列口感符合秋冬味蕾持續熱銷，更超前搶攻普發萬元熱潮於OPENPOINT APP推出「萬元超值組」滿足需求；CITY PRIMA深入全台門市7,000店服務推廣精品咖啡；CITY TEA與「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」雙茶金對應不同商圈、客層，持續提供標準風味茶飲，服務遍及全台逾3,500個據點。

因應10月中秋、雙十等連續假期出遊商機，7-ELEVEN波段式於全台門市推出全店優惠活動，並於全台各地陸續新增DINOTAENG、綠色系三麗鷗、TOMICA、超人力霸王等話題IP主題店，累計超過百間主題店遍布全台、創新旅遊體驗；全店集點活動搶攻療癒商機，陸續推出毛毛蟲咖波、三麗鷗三狗天團等暢銷IP主題；為滿足家庭採買與節慶餐桌多元需求，預購誌與i預購線上線下聚焦米其林與必比登推薦名店家常料理、當令水果禮盒、居家餐廚選品推廣及掌握手機換機潮等，串聯i划算為全台店長社群團購助力，擴大門市線上線下多元銷售機會，相關類別業績穩健成長一至兩成。

展望11月，台灣7-ELEVEN因應秋冬保暖、歲末慶祝、普發萬元、電商購物節等多元商機，持續聚焦鮮食、咖啡、茶飲、全店精品開發話題新品外，更積極強化自營電商，擴大安心取與國際交貨便支援海內外電商寄取件服務，結合uniopen會員生活圈及深化會員服務優勢，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。

