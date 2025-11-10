國泰金控10月獲利創同期新高！前十月賺942億元 每股賺6.16元

國泰金控（2882）10月合併稅後純益194.4億元，年成長257.35％，創同期新高；累計前十月達942.2億元，每股盈餘（EPS）為6.16元；各子公司核心業務動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史同期新高，國泰證券為歷史同期次高。

國泰人壽10月合併稅後純益148.1億元，累計前十月為492.1億元，主要因10月國內外股市持續走升創高，逢高實現較多資本利得；避險方面，10月台幣貶值2.8角，貶幅0.91%，於外價準備金採用新制下避險成本維持平穩，台幣貶值之匯兌利益挹注準備金，截至10月底累計準備金餘額逾600億元，有利於未來抵禦匯率波動風險，有效控管避險成本。

在資本方面，國壽10月底淨值比9.69%，RBC亦遠高於法定標準，資本水準維持強健；保險業務方面，10月新契約保費（FYP）及新契約等價保費（FYPE）收入分別為153億元及48億元，業務動能強勁，市占率居業界第一。

國泰世華銀行10月合併稅後純益37.3億元，累計前十月384.1億元，年成長12%，已超過去年全年獲利水準，主要今年以來放款成長動能強健，有效控管資金成本，累計淨利收較去年同期成長12%；另銷售保險、基金等財富管理各項商品業績持續成長，信用卡消費亦穩定增加，累計淨手收相較去年同期成長23%，稅後淨利續創同期歷史新高。

國泰產險10月稅後純益3.2億元，累計前十月31.2億元，亦已超越去年全年獲利水準，年成長29%；10月簽單保費收入28億元，累計簽單保費達331億元，年成長8%，其中車險前10月累計簽單保費年成長6%、工程險累計簽單保費年成長達42%，累計稅後純益續創同期歷史新高。

國泰證券10月稅後純益5.0億元，累計稅後純益35.7億元，創歷年同期次高，主要因AI熱潮帶動台股與複委託市場交易活絡；國泰投信10月稅後純益2.9億元，累計稅後純益23.3億元，年成長16%，總管理資產規模為新台幣2.4兆元，較去年同期成長10%。