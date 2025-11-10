玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調，今年獲利好，到10月EPS達1.81元，獲利增加希望股利增加，以現金股利為主，原則上會高於去年1.2元，至於1.3或1.4元由董事會決定，「一定會比1.2元更高。」

黃男州表示，未來玉山金會是七分銀行、三分保險公司，當然也希望證券和投信可以長大，成為三引擎，但無論如何一定以銀行為主體，對發放股利是最好狀況。

黃男州指出，玉山金去年獲利261億，EPS 1.63元，發放現金股利1.2元、股票股利0.1元。今年到10月止獲利達293.3億元，較去年和前年同期成長31%及12%，今年金控獲利相當好，來源為銀行獲利好。金控EPS已來到1.81元，整體獲利超過三百億元絕對沒問題，因剩兩個月只差七億元，獲利相當不錯，經營團隊希望獲利增加而股利也能增加，且以現金股利為主，原則上會保持高於1.2元，至於1.3或1.4元由董事會決定，一定會比1.2元更高。