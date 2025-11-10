快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州。圖／聯合報系資料照片
玉山金控董事長黃男州。圖／聯合報系資料照片

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調，今年獲利好，到10月EPS達1.81元，獲利增加希望股利增加，以現金股利為主，原則上會高於去年1.2元，至於1.3或1.4元由董事會決定，「一定會比1.2元更高。」

黃男州表示，未來玉山金會是七分銀行、三分保險公司，當然也希望證券和投信可以長大，成為三引擎，但無論如何一定以銀行為主體，對發放股利是最好狀況。

黃男州指出，玉山金去年獲利261億，EPS 1.63元，發放現金股利1.2元、股票股利0.1元。今年到10月止獲利達293.3億元，較去年和前年同期成長31%及12%，今年金控獲利相當好，來源為銀行獲利好。金控EPS已來到1.81元，整體獲利超過三百億元絕對沒問題，因剩兩個月只差七億元，獲利相當不錯，經營團隊希望獲利增加而股利也能增加，且以現金股利為主，原則上會保持高於1.2元，至於1.3或1.4元由董事會決定，一定會比1.2元更高。

股利 玉山金 黃男州

延伸閱讀

永續公民獎揭曉／玉山金殊榮 入列標竿企業

彭金隆：鼓勵合意併購

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

相關新聞

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

富邦金前十月大賺1,088億元、EPS 7.51元 單月獲利創同期新高

富邦金控（2881）2025年10月自結合併稅後純益179.2億元。累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，每股稅後盈...

富邦金2025年前10月稅後淨利1088.4億元 EPS 7.51元

富邦金控2025年10月自結合併稅前淨利211億元、稅後淨利179.2億元。累計前10月合併稅前淨利1258億元，稅後淨...

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

經營85度C品牌的美食-KY今天表示，在中國大陸逐步退出獲利低於預期的區域，10月中國占合併營收比重下降至33%，美國市...

大同10日董事會 兩議案聚焦

大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...

聚亨、春雨 接單動能轉強

耶誕節與跨年即將到來，年底促銷與居家布置帶動歐美家用DIY五金需求升溫，小螺絲急單的商機浮現，聚亨（2022）、春雨等專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。