富邦金2025年前10月稅後淨利1088.4億元 EPS 7.51元

富邦金控2025年10月自結合併稅前淨利211億元、稅後淨利179.2億元。累計前10月合併稅前淨利1258億元，稅後淨利1088億元，每股稅後盈餘(EPS)為7.51元。富邦金控及子公司富邦人壽單10月獲利均為歷年同期新高；台北富邦銀行、富邦證券單10月及累計前10月獲利皆創下歷年同期新高。

富邦人壽10月稅後淨利為123.5億元，較去年同期成長114%，累計前10月稅後淨利602.0億元。主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，台股加權指數於10月亦持續突破創高，台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會10月如預期降息一碼，富邦人壽持續做好債券配置與資金管理，以能穩定提升未來經常性收益為目標。匯市方面，10月美元兌台幣升值0.92%，有助壽險持續累積外匯價格變動準備金。

富邦人壽個體累計前10月初年度保費收入(First Year Premium)達972億元，總保費收入(Total Premium)達3,044億元，均較去年同期成長5%，預估皆排名業界第二；單10月初年度保費86億元，總保費收入275億元，預估皆排名業界第二。富邦人壽持續強化分期繳商品銷售，累計前10月初年度等價保費收入(FYPE)達452億元，較去年同期成長7%，預估排名業界第二。富邦人壽10月底淨值比率逾10%，RBC近400%，整體資本水準維持良好。

北富銀10月稅後淨利32.3億元，較去年同期成長46%，為歷年10月新高。累計前10月稅後淨利324.1億元，較去年同期成長19%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。其中利息淨收益受惠存放款規模成長及淨利差提升，較去年同期年增12%，手續費淨收益因財富管理及信用卡收益穩定成長，較去年同期年增14%。

富邦產10月稅後淨利5.8億元，累計前10月稅後淨利56.9億元，較去年同期成長63%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。富邦證10月稅後淨利10.3億元，受惠於台股交投熱絡及指數強勢走升，單月日均成交值逼近6800億元，推升經紀業務、財富管理及金融資產部位收入同步成長，單月獲利連五月突破10億元。