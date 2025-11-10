快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

保瑞10月營收年減17.9% 看好美國製造提供業績動能

中央社／ 台北10日電

生技股后保瑞藥業10月營收新台幣17.16億元，年減17.9%，雖受匯兌影響營收約新台幣1億元，累計今年前10個月營收166.1億元，仍年增6.6%；保瑞表示，隨著美國製造策略全面發酵、北美產能持續提升，對於未來營運動能樂觀。

保瑞今天透過新聞稿表示，旗下美國馬里蘭州針劑廠預期在第4季，將憑藉在地化製造優勢與高標準無菌製程，可滿足美國市場對注射劑充填的需求；此布局將是今年第4季CDMO（委託開發暨製造服務）業務持續擴張的主要動能之一。

保瑞指出，美國市場對針劑與無菌製劑的在地生產需求快速升溫，在政策鼓勵與供應鏈安全雙重推動下，藥廠回流美國設廠已成趨勢；保瑞馬里蘭州廠具備國際級自動化針劑充填與包裝能力，結合公司在加拿大與美國多點營運據點，形成北美製造一體化的戰略布局，能為全球藥業提供更近端、更穩定的製造服務。

保瑞表示，今年7月甫完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，使年產能提升至超過5000萬劑。此外，保瑞也發布美國明尼蘇達州的楓葉林（Maple Grove）廠中期開發藍圖，預計充實逾10萬平方英尺的製造與包裝空間，這些策略性資本支出不僅強化北美製造鏈整合，更讓保瑞深化在全球CDMO市場的長期布局。

展望未來，保瑞表示，隨著美國製造策略全面發酵、北美產能持續提升，對於未來營運動能樂觀。

保瑞 美國 新台幣 布局 營收

延伸閱讀

健保攸關生死？研究顯示：與美國死亡率毫無關係

西方對拉美態度分裂 美打壓、歐拉攏

川習會後 中：暫停對美國船舶收取特別港務費

沛亨展望樂觀 早盤股價攻上漲停

相關新聞

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

萬海航運（2615）10日公告2025年10月合併營收為新台幣104.48億元，月減5.18%，年減24.18%；累計全...

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

富邦金前十月大賺1,088億元、EPS 7.51元 單月獲利創同期新高

富邦金控（2881）2025年10月自結合併稅後純益179.2億元。累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，每股稅後盈...

富邦金2025年前10月稅後淨利1088.4億元 EPS 7.51元

富邦金控2025年10月自結合併稅前淨利211億元、稅後淨利179.2億元。累計前10月合併稅前淨利1258億元，稅後淨...

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

經營85度C品牌的美食-KY今天表示，在中國大陸逐步退出獲利低於預期的區域，10月中國占合併營收比重下降至33%，美國市...

大同10日董事會 兩議案聚焦

大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。