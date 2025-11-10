保瑞10月營收年減17.9% 看好美國製造提供業績動能

生技股后保瑞藥業10月營收新台幣17.16億元，年減17.9%，雖受匯兌影響營收約新台幣1億元，累計今年前10個月營收166.1億元，仍年增6.6%；保瑞表示，隨著美國製造策略全面發酵、北美產能持續提升，對於未來營運動能樂觀。

保瑞今天透過新聞稿表示，旗下美國馬里蘭州針劑廠預期在第4季，將憑藉在地化製造優勢與高標準無菌製程，可滿足美國市場對注射劑充填的需求；此布局將是今年第4季CDMO（委託開發暨製造服務）業務持續擴張的主要動能之一。

保瑞指出，美國市場對針劑與無菌製劑的在地生產需求快速升溫，在政策鼓勵與供應鏈安全雙重推動下，藥廠回流美國設廠已成趨勢；保瑞馬里蘭州廠具備國際級自動化針劑充填與包裝能力，結合公司在加拿大與美國多點營運據點，形成北美製造一體化的戰略布局，能為全球藥業提供更近端、更穩定的製造服務。

保瑞表示，今年7月甫完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，使年產能提升至超過5000萬劑。此外，保瑞也發布美國明尼蘇達州的楓葉林（Maple Grove）廠中期開發藍圖，預計充實逾10萬平方英尺的製造與包裝空間，這些策略性資本支出不僅強化北美製造鏈整合，更讓保瑞深化在全球CDMO市場的長期布局。

展望未來，保瑞表示，隨著美國製造策略全面發酵、北美產能持續提升，對於未來營運動能樂觀。