LINEPAY營收／10月創歷史新高 單月首度突破7億元、年增26.4%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣最大第三方支付業者LINEPAY（7722）10日公布10月營收7.03億元，單月首次突破7億元，月增3.6%，年增26.4%，創歷史新高；累計今年1-10月營收達63.97億元，較去年同期成長25.7%，展現穩健成長動能與市場信賴度。

LINE Pay指出，10月適逢百貨周年慶檔期與多個連續假期，民眾消費力道明顯提升。憑藉多元支付場景與高滲透率，LINE Pay 在百貨、旅遊及餐飲等領域的交易表現尤為亮眼。

LINE Pay表示，消費旺季帶動交易量提升外，更持續優化用戶體驗、推出多元優惠活動、強化與店家的合作。如「週週領券」推出好康地圖「百貨購物」100元優惠券，當周五六日消費滿額即可折抵；「天天得點」提供LINE Pay找體驗全站商品周間12%、周末18%的LINE POINTS回饋，可購買各式旅遊或泡湯按摩票券；至韓國旅遊可享指定超商、美妝保養品、免稅店等超過40家人氣品牌最高30%回饋。

