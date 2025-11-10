中光電營收／10月38.25億元 月增11%

中光電（5371）10日公布今年10月自結合併營收38.25億元，較9月合併營收34.61億元成長11%，與去年同期29.93億元相較則成長28%。累計2025年前十個月合併營收為321.05億元，與去年同期合併營收327.75億元相較略減2%。

中光電表示，影像產品10月合併營收約6.79億元，出貨量約3.3萬多台，因大陸十一假期造成工作天數減少及需求低迷影響，分別較9月減少6%及30%，相較去年同期則分別年減11%及29%。此外，由於商用及大型場館機種出貨比重增加，帶動ASP較9月成長35%。累計今年前十個月合併營收約77.41億元，合併出貨量則約50萬台，受到對等關稅與匯率波動等因素影響，分別較2024年同期減少29%及32%。展望11月，Pico Projector等機種出貨增溫，預估影像產品出貨量將較10月大幅成長。

節能產品10月份合併營收17.35億元，較9月及去年同期分別減少10%及成長18%，主要累TV及Monitor機種需求減少，加上大陸十一假期造成工作天數減少影響。10月大尺寸TV/PID營收為4.79億元，月減16%；Monitor產品營收為3.68億元，月減11%；NB機種營收約6.14億元，較9月略增2%；Tablet機種營收約0.69億元，月減46%。10月份節能產品整體出貨量約260.7萬片/台，較9月及去年同期分別減少12%及成長23%。累計2025年前十個月節能產品合併營收約155億元，與去年同期相當；出貨量約2,517萬片/台，則較去年同期成長2%。展望11月，Monitor、NB及Tablet機種需求增加，預估節能產品合併出貨量將較10月份成長。