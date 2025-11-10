快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

中光電營收／10月38.25億元 月增11%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）10日公布今年10月自結合併營收38.25億元，較9月合併營收34.61億元成長11%，與去年同期29.93億元相較則成長28%。累計2025年前十個月合併營收為321.05億元，與去年同期合併營收327.75億元相較略減2%。

中光電表示，影像產品10月合併營收約6.79億元，出貨量約3.3萬多台，因大陸十一假期造成工作天數減少及需求低迷影響，分別較9月減少6%及30%，相較去年同期則分別年減11%及29%。此外，由於商用及大型場館機種出貨比重增加，帶動ASP較9月成長35%。累計今年前十個月合併營收約77.41億元，合併出貨量則約50萬台，受到對等關稅與匯率波動等因素影響，分別較2024年同期減少29%及32%。展望11月，Pico Projector等機種出貨增溫，預估影像產品出貨量將較10月大幅成長。

節能產品10月份合併營收17.35億元，較9月及去年同期分別減少10%及成長18%，主要累TV及Monitor機種需求減少，加上大陸十一假期造成工作天數減少影響。10月大尺寸TV/PID營收為4.79億元，月減16%；Monitor產品營收為3.68億元，月減11%；NB機種營收約6.14億元，較9月略增2%；Tablet機種營收約0.69億元，月減46%。10月份節能產品整體出貨量約260.7萬片/台，較9月及去年同期分別減少12%及成長23%。累計2025年前十個月節能產品合併營收約155億元，與去年同期相當；出貨量約2,517萬片/台，則較去年同期成長2%。展望11月，Monitor、NB及Tablet機種需求增加，預估節能產品合併出貨量將較10月份成長。

營收 貨量 中光電

延伸閱讀

開展拚2026年轉上櫃 王座估今年營收雙位數成長

尖點10月營收月增4.6% 臻鼎10月合併營收月增0.3%

昇陽半10月合併營收月增6% 英業達減9%

中光電積極擴產無人機

相關新聞

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

富邦金前十月大賺1,088億元、EPS 7.51元 單月獲利創同期新高

富邦金控（2881）2025年10月自結合併稅後純益179.2億元。累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，每股稅後盈...

富邦金2025年前10月稅後淨利1088.4億元 EPS 7.51元

富邦金控2025年10月自結合併稅前淨利211億元、稅後淨利179.2億元。累計前10月合併稅前淨利1258億元，稅後淨...

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

經營85度C品牌的美食-KY今天表示，在中國大陸逐步退出獲利低於預期的區域，10月中國占合併營收比重下降至33%，美國市...

大同10日董事會 兩議案聚焦

大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...

聚亨、春雨 接單動能轉強

耶誕節與跨年即將到來，年底促銷與居家布置帶動歐美家用DIY五金需求升溫，小螺絲急單的商機浮現，聚亨（2022）、春雨等專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。